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Минтранспорта РК вынес на открытое обсуждение проблемные вопросы грузоперевозчиков

Минтранспорта РК вынес на открытое обсуждение проблемные вопросы грузоперевозчиков Фото: Министерство транспорта РК
Руководство Министерства транспорта РК рассказало о махинациях некоторых грузоперевозчиков и заявило, что намерено "потуже затянуть им пояса". По их словам, "старички" не желают допускать на рынок новеньких. А значит, делают все, чтобы было невозможно поделить сферу.

Корреспондент Zakon.kz оказался в эпицентре жарких баталий и выслушал все стороны конфликта. 

В Алматы председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Али Алтай презентовал проект: "Усовершенствование механизма выдачи иностранных бланков разрешений".

По данным, которые представил спикер, в Казахстане задействованы 1883 международных перевозчика, их парк состоит из 20 750 единиц автотранспорта. Казахстан с 42 странами обменивается бланками. В этом году количество обменов бланков достигло 231 тысячи. Доля перевозчиков составляет 45%. При существующей методике в 2023 году использованы лишь 58% бланков.

"Бланки категории С с КНР мы начали выдавать по факту на границе. То есть машина приезжает с грузом, проходит таможенные процедуры, получает бланки и заезжает. Раньше ежегодный обмен составлял 50 000. При этом у нас постоянно был дефицит в системе. Это возникало из-за перепродажи бланков на теневом рынке, где их стоимость доходила до 3000 (1 359 681 тенге) долларов, хотя цена одного бланка – 1 МРП (1 618 тенге)".Али Алтай

Именно эту несправедливость и махинации со стороны недобросовестных грузоперевозчиков намерены искоренить в профильном ведомстве.

"Благодаря новой системе выдачи бланков все эти вопросы автоматом снялись. И с апреля прошлого года у нас 113 тысяч бланков только с КНР, идет двукратный прирост. Мы китайский опыт распределения бланков по факту, по всей территории республики, на всех границах, к сожалению, применять не можем. С Россией и странами ЕАЭС нет "границы", у нас есть экспертный контроль. У нас есть внешняя граница с КНР, Туркменистаном, Узбекистаном. С Туркменистаном бланки по факту выдаются, с Узбекистаном до мая текущего года также по китайскому опыту будем выдавать бланки на границе, в этом направлении мы работаем", – представил результаты глава комитета.

Существующая система распределения бланков следующая: 50% полученных бланков закрепляются за перевозчиками с учетом их работы в предыдущие годы, а остальная часть переходит в категорию резервных бланков, которые не всегда удается использовать до конца года.

"Их могут получить другие перевозчики. Что такое закрепление? Мы смотрим на прошлогоднюю историю перевозчика и на год ему гарантируем количество бланков. Мы считаем, что это неправильный подход. Доступ к ним должен быть у всех одинаковый".Председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Али Алтай

По мнению спикера, закрепление бланков за определенными перевозчиками ограничивают свободную конкуренцию. Бланки выдаются только тем авто, которые давно работают на международных перевозках. Они в свою очередь создают условия для перепродажи бланков на теневом рынке, причем, за баснословные цены.

"Сейчас бланки выдаются практически на чистом листе, где не указывается ни компания, ни номер машины, и при этом мы предоставляем ему 100 дней, мягко говоря, делай что хочешь, а если не используешь, то перепродашь. Так создается искусственный дефицит в системе, и добросовестные перевозчики не могут получить не использующиеся бланки", – пояснил представитель ведомства.

В министерстве предлагают внедрить механизм выдачи ИП по факту перевозки грузов. То есть перевозчик должен подать заявку на перевозку в системе только в том случае, если у него есть груз. Тогда и выдадут ему бланк.

"Мы предлагали выдавать бланки в течение 15 дней, но нам перевозчики подсказывают, что этого мало, чтобы загрузиться и выехать с территории границы. Мы готовы эти сроки пересмотреть и увеличить, может быть, до 30 дней".

Также модель планируют интегрировать с системой "Беркут", чтобы онлайн наблюдать выезд автотранспорта с территории Казахстана, тогда будет понятно, что бланк активирован и использован. После возвращения перевозчик должен сдать оригинал бланка в инспекцию.

"У населения большое возмущение вызывают компании с иностранным участием – релоканты, когда совместные предприятия регистрируются в Казахстане, привозят машины, обновляют парк, растаможивают, оплачивают пошлины и платежи. Мы ставим следующие требования: регистрация в Казахстане ИП или ТОО, весь транспорт должен быть зарегистрирован на территории нашей страны, часть водителей мы хотим, чтобы были казахстанцами, и также намерены ввести ограничения на осуществление перевозки арендованным автотранспортом. Если инвестор придет, мы ему скажем работать на тех автотранспортных средствах, которые есть в Казахстане, а арендовать, мы считаем, неправильно".

Так, внедряемая система распределения бланков даст следующие результаты:

  • нет ограничения по историям перевозок и активности транспорта;
  • любой отечественный перевозчик может получить бланк;
  • бланк получают только при наличии конкретного заказа;
  • полностью исключены предпосылки для перепродажи бланков на теневом рынке;
  • отсутствие человеческого фактора при распределении бланков;
  • контроль за использованием бланков осуществляется удаленно, через систему.

С презентацией ознакомились перевозчики, общественники, юристы, ассоциации и представители правоохранительных органов.

Свое мнение в первую очередь выразили перевозчики:

"Существующая схема всех устраивает. Зачем менять то, что вы сделали, и это все работает? Можно просто доработать систему, но не менять все в корне. Ситуация накалена с релокантами. Сейчас белорусы руками россиян закрыли нам транзит через Российскую Федерацию по надуманным предлогам, хотя можно посадить пограничника, дать ему печать и все. Нас бью со всех сторон, и нам нужно защищать свой рынок. В Казахстане благоприятный инвестиционный климат. Иностранные компании сюда идут с удовольствием, но мы сами можем работать. Мы делаем одинаковую транспортную перевозку, выставляем счета. А платя иностранным компаниям, мы отправляем деньги в их страну. Наша страна ничего с этого не имеет", – взбунтовался ряд перевозчиков.

На это Али Алтай ответил, что министерству нелегко приходится вести переговоры на перевозку с 42 странами, и не все они идут на компромисс. Они тоже защищают свои интересы. На сегодняшний день из 13 пунктов пропуска выхода на Европу работают только пять, и то ограниченно.

"Когда мы внедряли действующую систему, все перевозчики были против, однако сейчас вас все устраивает. Я уверяю, новая будет вас устраивать еще больше. Потому что люди будут получать равный доступ к перевозкам. В нашей стране половина бланков не используется, а в других иностранных государствах, которые производят миллионы разрешений, 99% используются. По поводу релокантов, с момента независимости Казахстана из 13 стран существуют 63 совместные компании, они зарегистрированы в Казахстане, здесь платят налоги. По поводу дивидендов, это другой вопрос, у нас свободное использование денег".

Также председатель комитета прокомментировал засилье транспортных средств из России и Беларуси.

"Последние два года много шума, якобы из России и Белоруссии перекочевало очень много транспортных средств и компаний. Но давайте перейдем к цифрам. В 2022-2023 годах увеличили парк российские компании на 238 автотранспортных средств, а белорусские – на 259. В совокупности почти 500 единиц транспорта от них зарегистрировано в Казахстане. А раньше на рынке существовали 24 белорусские компании и 17 российских. В итоге у них стало 1357 единиц автотранспорта. Это 6% от всех автотранспортных средств, которые работают в Казахстане. А если взять 63 компании с иностранным участием, которые работают издавна, 2406 транспортных средств – это всего лишь 10%. И если они у вас всех отобрали клиентов, значит, мы слабо конкурентоспособные".

Касательно закрытой границы для грузоперевозок эксперт ответил так:

"Между Россией и Белоруссией границы имеют двусторонний статус. Когда статус двусторонний, границу пересекают граждане только двух этих стран, то есть Белоруссии и России. У них этот статус давно существует. Мы в рамках Таможенного союза просили, чтобы они пропускали казахстанских граждан, участвующих в международных перевозках. Они пропускали. Их норматив вступил в силу 8 января. Сейчас там стоят не только наши казахстанские перевозчики, но и всех других стран. Этот вопрос обсуждается на уровне правительства. Наши коллеги из России говорят, что на следующей неделе решится этот вопрос. Для внутреннего законодательства, конечно, это барьер. Мы его поднимаем в рамках Евразийской экономической комиссии".

Для диалога с возмущенными перевозчиками был открыт и заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Селим Куанышулы. Из зала поступил вопрос касательно того, что в соцсетях распространяют опрос о работе министерства, и практически 90% перевозчиков недовольны его деятельностью.

"Данный опрос провела ассоциация, которая создана в прошлом году. В нем участвовали, возможно, 1-2% казахстанских перевозчиков. Поэтому говорить, что это мнение всех отечественных перевозчиков, некорректно, в большинстве случаев это мнение иностранных перевозчиков. Мы просили показать результаты опроса, но нам не показывают. Там может дать ответ не работающий в международных перевозках. У нас каждый имеет право выражать свое мнение, пожалуйста. Мы ничего не скрываем, с самого начала показали, как система работает. Модель должна постоянно совершенствоваться на рынке. Мы действительно хотим что-то сделать правильно, поэтому и провели анализ существующей системы, сейчас предлагаем новый вариант". Селим Куанышулы

На провокационный вопрос ответил и Али Алтай.

"Остаток бланков к концу года – это основной факт, что мы должны пересмотреть эту модель. Идет определенное давление и манипуляция со стороны отдельных перевозчиков. Создается такой антураж, что кроме них никто не должен ездить, будто старички должны ездить, а новые пусть выживают, как хотят. Это что за позиция такая? Я лично как председатель комитета недоволен существующей ситуацией, поэтому вышел к вам, чтобы вместе с вами обсудить имеющиеся проблемы".

Если новшества будут поддержаны обществом, то они заработают уже через полгода. Чиновники дали свои номера телефонов перевозчикам, сказали, что их двери всегда для них открыты и они рады предложениям. Но готовы ли транспортные компании выходить из зоны комфорта и честно конкурировать, покажет время.

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