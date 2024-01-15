Дроны, оснащенные тепловизорами, обнаружили большие потери на теплотрассах Риддера

В январе текущего года в Риддере с помощью двух квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами, был произведен визуальный осмотр в инфракрасном диапазоне воздушных линий магистральных тепловых сетей. Общая протяженность исследованных сетей составила 9108 метров.

В процессе осмотра было установлено, что тепловая изоляция воздушных линий магистральных тепловых сетей общей протяженностью 7632 метра находится в неудовлетворительном состоянии, а местами в принципе отсутствует. Это составляет 83% от общей протяженности исследованный сетей.

Фото: пресс-центр ВКО

Как результат – снижение температуры теплоносителя, а, следственно, существенное понижение температуры в жилых помещениях. Все свидетельствует о том, что долгие годы прежние владельцы и руководство ТЭЦ игнорировали проблемы теплоснабжения Риддера и не осуществляли необходимые инвестиции не то что в реконструкцию теплосетей, но даже в их элементарное обслуживание и ремонт.





Сегодня по данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО осуществляется расшифровка сделанных видео записей. На их основе будет составлена карта теплосетей Риддера, с нанесением на нее данных об уровне потерь тепла на различный участках трассы. Все это в конечном итоге ляжет в основу проектно-сметной документации по ремонту теплосетей в 2024 году.





Надо отметить, что практика использования квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами, применена в ВКО впервые. По словам руководителя Управления строительства, энергетики и ЖКХ ВКО Дидара Кенесбаева данный опыт оказался более чем успешным.

"Если бы данную работу поручили по старинке сотрудникам ТЭЦ, у них бы на это ушло гораздо больше времени – месяц, а то и два. Из-за сугробов, недоступности теплосетей в некоторых местах пеший обход отложили бы до весны. С помощью современной техники обнаружение проблемных участков стало делом одного дня". Дидар Кенесбаев

Данный опыт хотят продолжить и в других населенных пунктах области.

"С руководством департамента по ЧС мы будем работать и в дальнейшем. Связи налажены, они нам готовы помогать. Если аппаратура у них будет свободна от их основной деятельности, то, я думаю, этим оборудованием и стоит делать замеры температуры на тепловых сетях", – подытожил Дидар Кенесбаев.

