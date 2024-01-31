Что выбрать на рынке жилья в Алматы в 2024 году?

Рынок жилья Алматы остается одним из самых конкурентных в Казахстане. В южной столице по-прежнему самое дорогое жилье в стране – по данным Krisha.kz.

Средняя цена квадратного метра жилплощади к декабрю 2023 года превысила 720 тысяч тенге и выросла за год на 3,2%, а с декабря 2021-го – и вовсе более чем на 20%. При этом горожане все чаще отдают предпочтение не новым многоэтажным жилым комплексам, а малоэтажной застройке, передает Zakon.kz.

На фоне высоких и стабильно растущих цен на жилье и стремления жить в безопасном и комфортном жилье предпочтения потенциальных покупателей могут сместиться в сторону малоэтажной застройки, говорят эксперты. Если добавить сюда факторы экологии и логистики, то сектор предпочтений сужается до частных домов в более экологически чистых районах города.

На рынке таких предложений становится все больше, но подобрать в этом случае лучший вариант по соотношению цены и качества – не менее важная приоритетность.

Первое, на что стоит обратить внимание – это район, экологически чистый и с хорошей транспортной развязкой. Второе – налаженная инфраструктура. Одним из таких и является микрорайон Баганашил выше проспекта Аль-Фараби.

Именно там возводится оригинальный благоустроенный коттеджный городок Baganashil Hills. На его примере видно, как трансформировался рынок малоэтажной застройки в городе и как застройщики адаптировались под потребности горожан.

Фото: b-hills.kz

Транспортная доступность, использование качественных материалов, уникальная внешняя архитектура и окружающий природный ландшафт дают возможность обустраивать жилье под индивидуальные нужды. Еще одним преимуществом становится развитая социальная инфраструктура.

Сейчас застройщики активно изменяют свои проекты под потребности клиентов и Baganashil Hills – это один из таких примеров. Его строительство началось с изучения возможности безопасного возведения домов с последующим получением всех разрешительных документов. Коттеджный городок предлагает покупателям свободные планировки внутри помещений, выбор из коттеджей с собственными участками земли и развитой инфраструктурой района. Вблизи расположены школы и крупные ТРЦ.

Также проект предлагает общественное пространство с тренажерным залом, бассейном, кофейней и супермаркетом, что значительно облегчит жизнь будущим владельцам. И это не говоря о таких обязательных элементах застройки, как круглосуточное видеонаблюдение и наличие нескольких детских и спортивных площадок.

Фото: b-hills.kz

Еще один важный момент – это проведение сейсмоиспытаний самими застройщиками. После разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году стал только актуальнее вопрос прочности и устойчивости зданий. Для этого строительные компании привлекают специальные компании, которые изучают грунт на деформацию и проверяют уже построенные дома. Сделали так, сообщают в компании-застройщике Everest Development, и в случае с проектом Baganashil Hills.

Там провели несколько испытаний по искусственному созданию землетрясения, и по их итогам коттеджные дома выдержали нагрузку магнитудой в 9 баллов. Заключение об успешном проведении испытаний уже готовят в КазНИИСА, добавляет компания-застройщик.