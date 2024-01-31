Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что выбрать на рынке жилья в Алматы в 2024 году?

Что выбрать на рынке жилья в Алматы в 2024 году? Фото: b-hills.kz
Рынок жилья Алматы остается одним из самых конкурентных в Казахстане. В южной столице по-прежнему самое дорогое жилье в стране – по данным Krisha.kz.

Средняя цена квадратного метра жилплощади к декабрю 2023 года превысила 720 тысяч тенге и выросла за год на 3,2%, а с декабря 2021-го – и вовсе более чем на 20%. При этом горожане все чаще отдают предпочтение не новым многоэтажным жилым комплексам, а малоэтажной застройке, передает Zakon.kz.

На фоне высоких и стабильно растущих цен на жилье и стремления жить в безопасном и комфортном жилье предпочтения потенциальных покупателей могут сместиться в сторону малоэтажной застройки, говорят эксперты. Если добавить сюда факторы экологии и логистики, то сектор предпочтений сужается до частных домов в более экологически чистых районах города.

На рынке таких предложений становится все больше, но подобрать в этом случае лучший вариант по соотношению цены и качества – не менее важная приоритетность.

Первое, на что стоит обратить внимание – это район, экологически чистый и с хорошей транспортной развязкой. Второе – налаженная инфраструктура. Одним из таких и является микрорайон Баганашил выше проспекта Аль-Фараби.

Именно там возводится оригинальный благоустроенный коттеджный городок Baganashil Hills. На его примере видно, как трансформировался рынок малоэтажной застройки в городе и как застройщики адаптировались под потребности горожан.

Что выбрать на рынке жилья в Алматы в 2024 году?

Фото: b-hills.kz

Транспортная доступность, использование качественных материалов, уникальная внешняя архитектура и окружающий природный ландшафт дают возможность обустраивать жилье под индивидуальные нужды. Еще одним преимуществом становится развитая социальная инфраструктура.

Сейчас застройщики активно изменяют свои проекты под потребности клиентов и Baganashil Hills – это один из таких примеров. Его строительство началось с изучения возможности безопасного возведения домов с последующим получением всех разрешительных документов. Коттеджный городок предлагает покупателям свободные планировки внутри помещений, выбор из коттеджей с собственными участками земли и развитой инфраструктурой района. Вблизи расположены школы и крупные ТРЦ.

Также проект предлагает общественное пространство с тренажерным залом, бассейном, кофейней и супермаркетом, что значительно облегчит жизнь будущим владельцам. И это не говоря о таких обязательных элементах застройки, как круглосуточное видеонаблюдение и наличие нескольких детских и спортивных площадок.

Что выбрать на рынке жилья в Алматы в 2024 году?

Фото: b-hills.kz

Еще один важный момент – это проведение сейсмоиспытаний самими застройщиками. После разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году стал только актуальнее вопрос прочности и устойчивости зданий. Для этого строительные компании привлекают специальные компании, которые изучают грунт на деформацию и проверяют уже построенные дома. Сделали так, сообщают в компании-застройщике Everest Development, и в случае с проектом Baganashil Hills.

Там провели несколько испытаний по искусственному созданию землетрясения, и по их итогам коттеджные дома выдержали нагрузку магнитудой в 9 баллов. Заключение об успешном проведении испытаний уже готовят в КазНИИСА, добавляет компания-застройщик.

На фоне высокой конкуренции на рынке жилья стройкомпании в борьбе за внимание клиентов делают свои проекты привлекательнее. Активно в этой гонке участвует и Everest Development, предлагая алматинцам новый горный коттеджный городок с высокой транспортной доступностью, развитой внутренней инфраструктурой и устойчивостью к природным катаклизмам. Даже при большом количестве предложений на рынке Алматы нужно ответственно подходить к выбору жилья, чтобы обеспечить себе и своим близким комфортное и безопасное проживание.

Читайте также

аким
Ермек Кошербаев: В профилактике суицида не должно быть формального подхода
Дополнительные меры: на борьбу с саранчой выделили еще 4 млрд тенге
Дополнительные меры: на борьбу с саранчой выделили еще 4 млрд тенге
3,8 млрд выделили в правительстве на оборудование для ветлабораторий
3,8 млрд выделили в правительстве на оборудование для ветлабораторий
Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: