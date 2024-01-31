Авторы и правообладатели обратились к президенту

Незаконными считают эксперты и авторы новые поправки в Закон РК "Об авторском праве и смежных правах".

Об этом сообщили руководитель РОО "Казахстанское Авторское Общество" Байгали Есеналиев и председатель РОО "Авторское Общество "Абырой" Марс Суленов, зачитывая на брифинге в Алматы обращение к главе государства.





Поправки уже рассматриваются Мажилисом. Казахстанские авторы и правообладатели считают, что они ущемляют их права. Поэтому просят запретить принятие проекта закона, а также отделить креативную индустрию от Закона РК "Об авторском праве и смежных правах".

Фото: Казахстанский пресс-клуб

Согласно новым поправкам, Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК предлагает исключить право авторов самим создавать организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), то есть они лишаются возможности самим защищать свои интересы. При этом нет никакой альтернативы создаваемому единственному государственному органу в лице РГП "Казпатент" на праве хозяйственного ведения. Это, по мнению авторов и правообладателей, дает почву для создания монополии на рынке и возникновения коррупционных рисков, что нарушает Конституцию РК и целый ряд действующих законов РК, а также принципы и нормы международного права.

Как отметил руководитель крупнейшего и старейшего авторского общества в стране Байгали Есеналиев, новый закон создается с целью отдать этот рынок, а также управление авторскими правами и интеллектуальной собственностью в управление российским организациям.

"Уполномоченный орган и данная группа депутатов предлагают в качестве цифрового оператора по мониторингу эфирного звучания музыки в РК не казахстанские компании, на чем мы решительно настаивали, чтобы развивать отечественные цифровые продукты, а российскую коммерческую компанию "Фонмикс", которая является "дочкой" Российского Авторского Общества. Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, являясь государственным органом, предлагает принять противоречивый законопроект, вызывая социальную напряженность и принося ущерб экономике страны", – сказал Байгали Есеналиев.

По словам участников брифинга, принятие поправок в закон приведет к лишению авторов их гонораров, сокращению рабочих мест сотен сотрудников авторских организаций, в результате без средств существования останутся тысячи членов их семей.