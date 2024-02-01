Семьям погибших спасателей в Майкаине была оказана материальная помощь в размере 4,5 млн тенге

Семьям погибших спасателей была оказана материальная помощь в размере 4,5 млн тенге, из них 2 млн тенге были выплачены АО "Майкаинзолото".

Работодателем – Республиканским центральным штабом профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб была выплачена материальная помощь в размере 500 МРП или 1 млн. 846 тыс. тенге, а также выплата на погребение в размере 100 МРП или 369 200 тенге, с ЕНПФ произведены выплаты на погребение в размере 94 МРП или 347 000 тенге.

Эти выплаты получили 2 семьи спасателей, тела которых были найдены. Аналогичные выплаты будут назначены остальным семьям по завершению поиска пропавших спасателей в случае обнаружения тел или признания их погибшими. Кроме этого, семьям будет назначено государственное социальное пособие по утере кормильца. Это ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего в семье до достижения 18 лет.

Только этими выплатами помощь семьям не ограничится. Местным исполнительным органом прорабатывается вопрос дополнительных страховых выплат от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и об оказании крупной материальной помощи от АО "Майкаинзолото". Данные выплаты в несколько раз превысят уже выплаченные суммы. О конечных суммах выплат будет сообщено по завершению поисковых работ.