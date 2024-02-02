Фонд "Даму" начинает прием заявок на поддержку МСБ

Фонд развития предпринимательства "Даму" с 5 февраля 2024 года начинает реализацию обновленной комплексной программы поддержки отечественных предпринимателей.

Единая комплексная поддержка МСБ утверждена с целью обеспечения эффективного использования государственной поддержки и развития конкурентоспособных, импортозамещающих предприятий в различных секторах экономики.

В январе 2024 года Фонд "Даму" представил Стратегию развития, основанную на поручении главы государства в части необходимости генерации новых комплексных подходов по развитию малого и среднего предпринимательства.

Комплексные меры поддержки усовершенствовали ранее действующую программу поддержки предпринимательства. Так, в рамках новых подходов субсидирование по кредитам ориентировано преимущественно на проекты обрабатывающей промышленности, переработки АПК и высокотехнологичных услуг. Будет использован дифференцированный метод, который постепенно поможет снизить нагрузку на государственный бюджет и позволит МСБ перейти на финансирование с использованием рыночных механизмов. По таким проектам в течение трех лет ставка для конечного заемщика составит 8%, на 4 год – 9% и 10% – на 5 год.

Кроме того, программа предусматривает развитие фондового рынка как альтернативного канала финансирования экономики через вовлечение капитала частных инвесторов в финансирование инвестиционных проектов путем усиления институционального и розничного спроса на ценные бумаги. Таким образом, суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций увеличена с 3 млрд тенге до 5 млрд тенге на эмитента с конечной ставкой на заемщика 6% сроком до 5 лет.

В дополнение пересмотрен процесс перечисления субсидируемой части ставки купонного вознаграждения. Значительно снижается долговая нагрузка по распределению финансов для эмитентов, повысится привлекательность данного инструмента господдержки и заинтересованность субъектов МСБ в финансировании проектов посредством выпуска облигаций.

Также Фонд намерен расширить меры финансовой поддержки и поэтапно перейти от инструмента субсидирования к инструментам гарантирования. Данное нововведение будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам. На сегодняшний день суммы кредитов, по которым предоставляются гарантии, увеличены с 1 млрд тенге до 3,5 млрд тенге, в том числе расширен перечень отраслей.

"Государством проводится большая работа по развитию МСБ и особое внимание уделяется проектам в обрабатывающей промышленности. Так, комплексные меры господдержки предусматривают развитие данной отрасли как ключевой в экономике, поскольку она обеспечивает производство товаров и предоставляет множество рабочих мест. Также она способствует развитию технологий и инноваций, увеличивает экспорт и обеспечивает импортозамещающий эффект". Председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

Комплексные меры государственной поддержки предусматривают изменения в следующих направлениях:

микропредпринимательство;

малое и среднее предпринимательство;

малое, среднее и крупное предпринимательство в обрабатывающей промышленности и услугах;

предпринимательство в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах;

социальное предпринимательство;

фондовая биржа (KASE, МФЦА)

Для повышения эффективности государственной поддержки вводятся встречные обязательства и к субъектам предпринимательства. Для отбора наиболее конкурентоспособных предприятий установлены входные обязательные критерии: такие как, положительная динамика роста фонда оплаты труда и налоговых отчислений.

Со своей стороны Фонд "Даму" активно оказывает поддержку предпринимателям с момента запуска инструментов финансовой поддержки. За период деятельности Фондом поддержано уже более 200 тыc. проектов. Благодаря принятым мерам поддержки МСБ в 2024 году Фонд продолжит свою миссию – способствовать экономическому росту и созданию благополучных условий для предпринимательской активности.

Предприниматели могут подать электронную заявку для получения государственной поддержки через портал online.damu.kz. и egov.kz или обратиться в региональные филиалы по месту реализации проекта.