Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иностранца оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение о террористах

Иностранца оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение о террористах Фото: polisia.kz
Суд Астаны оштрафовал иностранца за ложное сообщение о террористах на 750 МРП или 2 млн 587 тысяч 700 тенге, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2023 года сотрудниками департамента полиции на транспорте был задержан 36-летний иностранец за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на авиарейсе Астана – Санкт-Петербург.

"По вышеуказанному факту проведено досудебное расследование. В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры, где его супруга решила улететь в Санкт-Петербург", – рассказал начальник департамента Бакытжан Малыбаев.

В конце января текущего года по решению межрайонного суда по уголовным делам города Астаны мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 млн 587 тысяч 700 тенге).

По словам главы департамента, мотивы совершения такого поступка разные – от умышленного хулиганства до легкомысленных высказываний. Очень часто подобные преступления совершаются и в состоянии алкогольного опьянения.

"К сожалению, до сих пор граждане не подозревают о серьезной ответственности за подобные проступки. Объекты транспортной инфраструктуры являются объектами жизнеобеспечения, где в одно время находится наибольшая концентрация людей, поэтому сразу после таких слов, осуществляется оцепление объекта сотрудниками правоохранительных органов, проводится эвакуация людей, задействуют экстренные службы, отменяются или задерживаются рейсы", – отметил глава ведомства.

Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.


Читайте также

Электростанция в поселке Жамбылской области: РК ратифицировал соглашение с Францией
Электростанция в поселке Жамбылской области: РК ратифицировала соглашение с Францией
Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении
Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении
Главное за день 2 февраля 2024 года
Указ о призыве в армию, назначен социальный омбудсмен, изменения в формировании тарифов: главное за день
Лариса Черненко
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: