Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"

Номинация является ежегодной и становится официальным подтверждением финансового благополучия и отраслевых позиций предприятия. Процесс определения лучших компаний включает несколько этапов, в результате которых экспертной комиссией формируются лучшие компании отрасли, согласно Реестру благонадежных и социально значимых предприятий, в который вошли топ-100 компаний, ведущих деятельность по основному коду ОКЭД – 46.90.9 (оптовая торговля широким ассортиментом товаров).