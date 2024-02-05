В Таразе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В Таразе в массиве Кумшагал открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает Zakon.kz.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, принявший участие в церемонии открытия, поздравил кумшагальцев со знаменательным событием.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

"Укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта является одним из стратегических направлений государственной политики, обозначенных главой государства. Благодаря такой поддержке ежегодно открываются новые спортивные объекты. Уверен, что в новом комплексе будут продолжены славные традиции жамбылской школы подготовки, вырастившую олимпийских чемпионов, призеров международных соревнований", – обратился к тренерам и спортсменам Ербол Карашукеев.

От имени жителей выступил ветеран труда Рахманбек Устаев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Заслуженный тренер РК по дзюдо Ахмет Жумагул отметил, что тренировки в таких просторных спортивных комплексах, оснащенных современным оборудованием – это первые шаги в большой спорт.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На базе нового двухэтажного спортивного объекта создан детско-юношеский клуб физической подготовки. Профессиональные тренеры будут заниматься с юными спортсменами с 7 до 17 лет по 8 видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, қазақ күресі, самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В свободное от тренировочного процесса время спортивный и тренажерный залы будут доступны для жителей областного центра.

В прошлом году на развитие сферы спорта выделено 14,2 млрд тенге. В 2023 году в регионе введены в строй 9 спортивных объектов. До конца текущего года планируется построить еще 13. На сегодняшний день спортом активно занимаются 40,3% населения (более 492 тыс. жителей).