"Казахтелеком" и сотовые операторы ответили на обвинение в блокировании казахстанского СМИ

Редакция КазТАГ заявила, что сайт информационного агентства перестал открываться без VPN через мобильный интернет в Казахстане. Из-за чего это могло произойти и действительно ли сотовые операторы заблокировали сайт – в материале Zakon.kz.

Сообщения о том, что сайт kaztag.kz не открывается через мобильный интернет от Beeline, Tele2 и Altel, начали поступать в редакцию КазТАГ к вечеру 13 февраля 2024 года.

"По состоянию на 9:10 в среду проблема сохраняется. При этом сайт открывается от указанных мобильных операторов при подключении VPN, то есть сайт попросту оказался физически заблокирован именно в Казахстане", – говорится в публикации КазТАГ 14 февраля.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службы сотовых операторов:

Пресс-служба Tele2/Altel: "Со стороны оператора никаких ограничений на доступ к данному онлайн-ресурсу нет".

"Со стороны оператора никаких ограничений на доступ к данному онлайн-ресурсу нет". Пресс-служба Beeline: "Все оборудование мобильной сети работает корректно, причина периодической недоступности ресурса не на стороне компании Beeline".

"Все оборудование мобильной сети работает корректно, причина периодической недоступности ресурса не на стороне компании Beeline". Пресс-служба АО "Kcell" (Activ): "Все оборудование мобильной сети работает корректно, причина периодической недоступности ресурса не на стороне АО "Kcell". Рекомендуем поверить работу всех систем онлайн- ресурса".

Отметим, что это не первый раз, когда сайт КазТАГа открывается с перебоями. 8 февраля редакция обвинила "Казахтелеком" в перебоях с услугами интернета.

"АО "Казахтелеком"... касательно материала, опубликованного на сайте КазТАГ – "К DDoS-атакам на КазТАГ добавились перебои с услугами интернета от "Казахтелекома", сообщает, что технические специалисты компании выезжали в редакцию и произвели сброс маршрутизатора (модема) и перенастройку, так как проблемы с оборудованием были на стороне клиента. В настоящее время услуги по предоставлению интернета работают корректно, жалоб и претензий нет". Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

В свою очередь в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК заявили, что ведомство готово оказать консультативную и экспертную помощь, так как "создало необходимую экосистему по кибербезопасности".

"Основу экосистемы составляют Оперативные центры информационной безопасности (ОЦИБ) и Службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности (CERT). К тому же совместно с ЦАРКА запущен пилот частной платформы выявления уязвимостей BugBounty, представляющий механизм общественного контроля по информационной безопасности на объектах информатизации. Реализуется механизм проверки информационных систем, подключенных к интернету, на уязвимости и получения соответствующего вознаграждения за обнаружение уязвимостей в безопасности объектов информатизации". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве уточнили, что на площадке BugBounty зарегистрировано более 2040 независимых экспертов кибербезопасности (белые хакеры), от которых получено свыше 2400 отчетов с сообщениями об уязвимостях. На платформе размещены такие системы, как "электронное правительство", колеса.кз, крупные банки второго уровня и другие объекты.

"На сегодняшний день закреплен правовой статус платформы BugBounty (программа взаимодействия с исследователями информационной безопасности), в рамках которого предусматривается обязанность государственных оперативных центров информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, отраслевого оперативного центра информационной безопасности по приобретению услуги BugBounty, либо создания собственного. СМИ, как и любой другой собственник или владелец объекта информатизации, могут заключать договоры с ОЦИБ и CERT для обеспечения киберзащиты на добровольной основе". Пресс-служба МЦРИАП РК

Также СМИ, как подчеркнули в Минцифры, могут воспользоваться услугами платформы BugBounty для обнаружения уязвимостей своих систем.

Материал по теме "Казахтелеком" ответил на обвинение в DDOS-атаках на СМИ из его здания

5 января 2024 года редакция КазТАГ заявила о продолжительных DDoS-атаках на сайт. В информагентстве заявили, что новые DDoS-атаки на сайт ведутся из здания "Казахтелекома", расположенного в Алматы. Тогда в "Казахтелекоме" заявили, что "имеющаяся информация об IP-адресах еще не говорит о том, что атаки идут именно из здания компании".