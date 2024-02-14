"Казахтелеком" и сотовые операторы ответили на обвинение в блокировании казахстанского СМИ
Сообщения о том, что сайт kaztag.kz не открывается через мобильный интернет от Beeline, Tele2 и Altel, начали поступать в редакцию КазТАГ к вечеру 13 февраля 2024 года.
"По состоянию на 9:10 в среду проблема сохраняется. При этом сайт открывается от указанных мобильных операторов при подключении VPN, то есть сайт попросту оказался физически заблокирован именно в Казахстане", – говорится в публикации КазТАГ 14 февраля.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службы сотовых операторов:
- Пресс-служба Tele2/Altel: "Со стороны оператора никаких ограничений на доступ к данному онлайн-ресурсу нет".
- Пресс-служба Beeline: "Все оборудование мобильной сети работает корректно, причина периодической недоступности ресурса не на стороне компании Beeline".
- Пресс-служба АО "Kcell" (Activ): "Все оборудование мобильной сети работает корректно, причина периодической недоступности ресурса не на стороне АО "Kcell". Рекомендуем поверить работу всех систем онлайн- ресурса".
Отметим, что это не первый раз, когда сайт КазТАГа открывается с перебоями. 8 февраля редакция обвинила "Казахтелеком" в перебоях с услугами интернета.
"АО "Казахтелеком"... касательно материала, опубликованного на сайте КазТАГ – "К DDoS-атакам на КазТАГ добавились перебои с услугами интернета от "Казахтелекома", сообщает, что технические специалисты компании выезжали в редакцию и произвели сброс маршрутизатора (модема) и перенастройку, так как проблемы с оборудованием были на стороне клиента. В настоящее время услуги по предоставлению интернета работают корректно, жалоб и претензий нет".Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"
В свою очередь в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК заявили, что ведомство готово оказать консультативную и экспертную помощь, так как "создало необходимую экосистему по кибербезопасности".
"Основу экосистемы составляют Оперативные центры информационной безопасности (ОЦИБ) и Службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности (CERT). К тому же совместно с ЦАРКА запущен пилот частной платформы выявления уязвимостей BugBounty, представляющий механизм общественного контроля по информационной безопасности на объектах информатизации. Реализуется механизм проверки информационных систем, подключенных к интернету, на уязвимости и получения соответствующего вознаграждения за обнаружение уязвимостей в безопасности объектов информатизации".Пресс-служба МЦРИАП РК
В ведомстве уточнили, что на площадке BugBounty зарегистрировано более 2040 независимых экспертов кибербезопасности (белые хакеры), от которых получено свыше 2400 отчетов с сообщениями об уязвимостях. На платформе размещены такие системы, как "электронное правительство", колеса.кз, крупные банки второго уровня и другие объекты.
"На сегодняшний день закреплен правовой статус платформы BugBounty (программа взаимодействия с исследователями информационной безопасности), в рамках которого предусматривается обязанность государственных оперативных центров информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, отраслевого оперативного центра информационной безопасности по приобретению услуги BugBounty, либо создания собственного. СМИ, как и любой другой собственник или владелец объекта информатизации, могут заключать договоры с ОЦИБ и CERT для обеспечения киберзащиты на добровольной основе".Пресс-служба МЦРИАП РК
Также СМИ, как подчеркнули в Минцифры, могут воспользоваться услугами платформы BugBounty для обнаружения уязвимостей своих систем.
5 января 2024 года редакция КазТАГ заявила о продолжительных DDoS-атаках на сайт. В информагентстве заявили, что новые DDoS-атаки на сайт ведутся из здания "Казахтелекома", расположенного в Алматы. Тогда в "Казахтелекоме" заявили, что "имеющаяся информация об IP-адресах еще не говорит о том, что атаки идут именно из здания компании".