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Сельские школьники начали регистрацию на олимпиаду «Мың бала»

Сельские школьники начали регистрацию на олимпиаду «Мың бала» Фото: оргкомитет олимпиады Мың Бала
В Астане прошла пресс-конференция, посвященная национальной олимпиаде для школьников. В мероприятии принимали участие директора ведущих школ, а также присутствовали победители олимпиады прошлых лет и их родители, которые поделились своей историей успеха.

Национальная олимпиада "Мың бала" – это важное образовательное событие Казахстана. За 4 года существования олимпиада привлекла более 671 тысячи учащихся. Из них 4000 участников стали победителями, а 1374 зачислены в школы для одаренных детей, что подчеркивает значимость и эффективность проекта.

"Одной из ключевых целей работы нашего фонда всегда было сокращение разрыва качества образования между городскими и сельскими школами. Олимпиада "Мың бала" – один из важных компонентов в этой работе. Это дает возможность талантливым сельским детям в абсолютно прозрачной и честной процедуре получить шанс учиться в сильных школах. И как показывают результаты прошлых лет и опыт, эти усилия на самом деле не зря. По итогам олимпиады мы набираем очень много талантливых детей, которые благодаря своим знаниям, стремлению к обучению становятся примером для сверстников. Помимо этого, надо учитывать, что это хороший срез качества знаний, которые они получают в школах, ведь результаты могут говорить о тех пробелах, которые присутствуют в обучении на селе. В наших планах сделать все для того, чтобы охватить олимпиадой как можно большее количество сельских школьников, донести об этой возможности каждому ребенку. И здесь важна оказываемая поддержка со стороны нашего стратегического партнера в лице Министерства просвещения. Благодаря нашей совместной работе мы видим очень хорошие результаты", - рассказал руководитель КФ "El Umiti" Асланбек Амрин.

Сельские школьники начали регистрацию на олимпиаду «Мың бала»

Фото: оргкомитет олимпиады Мың Бала

Регистрация на олимпиаду проходит с 10 февраля по 10 марта на официальном сайте http://1000bala.elumiti.kz/. Подать заявку может любой желающий школьник.

Олимпиада пройдет в два этапа:

1. Первый этап пройдет с 22 марта по 5 апреля. Он включает в себя тестирование по логическому и пространственному мышлению.

2. Второй этап состоится с 24 по 26 апреля. Участие примут 5000 человек, прошедших первый этап. Будут оцениваться академические знания участников через компьютерное тестирование.

Для подготовки к олимпиаде доступен специализированный тренажер https://ro.elumiti.kz/. Те участники, которые покажут наилучшие результаты, получат возможность обучаться в специализированных школах, таких как "Дарын", БИЛ и РФМШ.

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