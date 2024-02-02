Проект льготного кредитования "Жамбыл бизнес" заработает в целях поддержки предпринимательского сектора

Планы по развитию предпринимательства и меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата региона обсуждены на совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

В рейтинге по привлечению иностранных инвестиций в сфере промышленности среди регионов и городов республиканского значения Жамбылская область занимает 5 место.



На данный момент определен пул инвестиционных проектов, выявлены проблемные вопросы и утвержден алгоритм действий по их решению. Проводятся семинары, на котором представители руководства районов обсуждают новые подходы по управлению инвестициями. По каждому району составлены инвестиционные карты.





Фото: gov.kz

На сегодняшний день в трех районах проводятся работы по созданию субзон для обеспечения инвестпроектов необходимой инфраструктурой и выделения земельных участков.



Планируется довести сумму по инструментам субсидирования и гарантирования в рамках нацпрограммы до 2 млрд тенге. Предприниматели на реализацию более 1500 проектов смогут получить кредиты на сумму 33 млрд тенге.

По поручению акима Жамбылской области разработан проект льготного кредитования "Жамбыл бизнес" совместно с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в целях поддержки МСБ, развития обрабатывающей промышленности. В рамках нового проекта планируется выделить 2 млрд тенге. Отдельно по линии "СПК-Тараз" планируется выделить 500 млн тенге для развития рыбного хозяйства.





Фото: gov.kz

Для устранения административных барьеров предлагается открыть Центр обслуживания предпринимателей, что позволит представителям бизнес-сообщества получить все услуги в одном месте.



О работе по развитию МСБ, стимулированию инвестиций доложил советник акима области Даулеткожа Мамыров. Заслушаны отчеты руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, акимов районов.





Фото: gov.kz

В заключение аким области напомнил руководителям о персональной ответственности за привлечение инвестиций.



- В прошлом году внедрен новый KPI для акимов областного центра и районов по показателям привлечения инвестиций. Первые результаты уже будут рассмотрены по итогам первого квартала. А то вы до конца года будете ходить и говорить, что дорабатываете, устраняете, решаете. Никакие отговорки не принимаются. На особом контроле – вопросы создания субзон.

Если вы так и будете сидеть в своем районе, к вам инвесторы сами не приедут. Надо искать потенциальных инвесторов, изучать возможности района и предлагать им интересные проекты. Также работайте совместно с местными предприятиями, чтобы они смогли наладить сотрудничество с иностранными компаниями, - заключил аким области.