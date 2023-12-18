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Ербол Карашукеев: Мы должны быть готовы к любым погодным условиям

Ербол Карашукеев: Мы должны быть готовы к любым погодным условиям Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева обсудили вопросы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, готовности к нештатным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что в период ЧС в результате оперативно принятых мер спасены все жители, застрявшие на трассе из-за непогоды, предотвращены возможные потери.

Касательно ложной информации о гибели людей в снежных завалах, распространяемой в социальных сетях, аким области призвал население верить только официальным источникам и не поддаваться панике.

В ходе совещания с отчетом о проделанной работе и принимаемых мерах выступили исполняющий обязанности руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Азат Абдразаков, исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов, руководитель управления ветеринарии Нуржас Курмантаев, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев, директор областного филиала "Казсушар" Асканат Кадыров, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков, директор филиала "КазАвтоЖол" Айжан Туганова, акимы Шуского и Кордайского районов.

По последним данным, в регионе продолжаются восстановительные работы:

  • во всех населенных пунктах оставшихся без электричества подключение восстановлено
  • полностью восстановлено движение поездов
  • коммунальные службы работают в штатном режиме
  • идет активная очистка дорог от снега

Ербол Карашукеев поручил принять меры, направленные на повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечение готовности служб к любым погодным условиям. Глава региона подчеркнул необходимость держать на контроле ситуацию на автодорогах и водных объектах, принять меры по очистке водопропускных труб на автодорогах республиканского и областного значения, контролировать ситуацию на трансграничных реках.

Также глава региона указал на важность проведения подсчета потерь скота в период ЧС, оказания помощи крестьянским хозяйствам, которые испытывают трудности с приобретением кормов, своевременного предоставления прогноза погоды "Казгидромета", проведения всесторонней разъяснительной работы среди населения.

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Карашукеев Ербол Жамбылская область
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