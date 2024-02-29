Известный казахстанский боксер получил должность в акимате Астаны

Известный казахстанский боксер, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Василий Левит получил должность в акимате Астаны – он возглавил столичное управление физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 февраля 2024 года, из Telegram-канала столичного акимата.

"На должность руководителя Управления физической культуры и спорта города назначен Левит Василий Алексеевич", – говорится в сообщении.

Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.

С 2022 года он работал руководителем Управления физической подготовки персонала в Агентстве РК по противодействию коррупции.