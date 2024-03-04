"Цифровой комплаенс-ассистент": какая система может помочь бороться с коррупцией в Казахстане

Антикоррупционные комплаенс-службы и комплаенс-офицеры в своей работе сталкиваются с рядом проблем. Zakon.kz рассказывает, какой механизм позволяет эффективно справляться с поставленной государством задачей.

Несколько лет назад внесли дополнения в Закон РК "О противодействии коррупции", после которых организации обзавелись комплаенс-службами и офицерами. Их основная цель – создать действенные контрольные механизмы для предупреждения коррупционных рисков как внутри организации, так и при взаимодействии с бизнес-партнерами. То есть речь идет о комплексной работе минимум из 10 процессов. Между тем комплаенс-офицеры страдают от нехватки компетенции, практического обучения и автоматизации указанных процессов, что затрудняет работу.

"В рамках развития эффективности внедрения антикоррупционных комплаенс-мер и реализации стратегических целей страны по цифровизации процессов, компания ТОО "Digital Compliance" разработала инновационную диджитал-систему "Цифровой комплаенс-ассистент", разработанную для эффективного управления антикор-комплаенс-процессами в организации, подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области, выявления, анализа, мониторинга и снижения коррупционных рисков как в государственных и квазигосударственных, так и в частных компаниях", – рассказали в ТОО "Digital Compliance".

"Цифровой комплаенс-ассистент" помогает борцам со взяточничеством на всех этапах, от оценки эффективности планирования и анализа рисков до формирования отчетов и аналитики.

Пользователи платформы могут пройти обучение и получить сертификат комплаенс-офицера, изучить методологию по построению антикоррупционной программы, а значит, оптимизировать бюджет – избежав расходов на приобретение дополнительных систем, и сократить время на анализ и обработку данных.

"Цифровой комплаенс-ассистент" позволит:

Автоматизировать процессы и интегрировать с эталонными базами данных, минимизировав тем самым ручную работу. Централизовать управление всеми аспектами антикоррупционного комплаенс-процесса. Автоматически формировать матрицу коррупционных рисков, чтобы предупреждать возможные нарушения. Детализировать отчетность, выявить закономерности по отчетным периодам. Адаптировать функционал под нужды конкретной организации. Получить доступ к обучающим курсам и консультациям для сотрудников.

Как подчеркнули в ТОО "Digital Compliance", "Цифровой комплаенс-ассистент" вдобавок обладает функционалом для подготовки к прохождению сертификации по международному стандарту ISO 37001.

"Эти преимущества "Цифрового комплаенс-ассистента" делают данную цифровую платформу неотъемлемым инструментом для организаций, стремящихся к эффективному управлению антикор-комплаенс-процессами и соблюдению международных стандартов, а также поддержанию репутации как внутри страны, так и за ее пределами. Платформа переведена на три языка: казахский, русский и английский".

По словам представителей компании-разработчика, аналогов автоматизированной, опирающейся на действующее казахстанское законодательство и международные стандарты системе пока не существует.

Партнерский материал.