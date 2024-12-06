Международный день борьбы с коррупцией: как проблему решают в Казахстане

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. Вместе с тем ранее, 18 ноября, казахстанские специалисты впервые праздновали День органов антикоррупционной службы. Zakon.kz рассказывает, каких успехов удалось добиться ведомству за годы работы.

Агентством по противодействию коррупции проводится масштабная работа по формированию антикоррупционной политики в стране.

Так, по данным Антикора, с начала года организовано порядка 6 тыс. информационно-разъяснительных мероприятий – лекций, семинаров, конференций, форумов, конкурсов, дебатов, спектаклей, акций, юридических консультаций – с охватом свыше 700 тыс. граждан.

Среди 290 тыс. студентов колледжей и вузов проведено обучение по антикоррупционным дисциплинам.

Продолжается внедрение элементов глобального ресурса по антикоррупционному образованию GRACE.

18 отечественных вузов вошли в состав Лиги академической честности, продвигающей принципы добропорядочности и корпоративной этики.

Вдобавок по инициативе агентства организовано бесплатное обучение госслужащих по повышению уровня антикоррупционного образования в онлайн-формате. Обучение прошли 45 тыс. госслужащих.

Отдельно следует сказать о квазигосударственном секторе, где ведется координация более 6 тыс. антикоррупционных комплаенс-служб. Благодаря им только за текущий год удалось выявить свыше 2,5 тыс. коррупционных рисков.

Вместе с тем ведомство поощряет активную гражданскую позицию. Инициативных казахстанцев объединяет проект "Антикоррупционное волонтерство".

"На сегодняшний день число таких активистов составляет 2,5 тыс. человек, благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен при госзакупках на 15,2 млрд тенге. О положительном эффекте проводимых агентством мероприятий свидетельствуют результаты социологических исследований, где доля населения с антикоррупционным убеждением "не брать\не давать взятки" с 12% в 2021 году возросла до 21,5% в 2023 году. Помимо информационных и общественных мероприятий, агентство реализует превентивные меры через антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. В сфере нормотворчества прорабатываются законодательные поправки по усовершенствованию института конфликта интересов и антикоррупционной комплаенс-службы", – проинформировали в агентстве.

Это результаты, к которым антикоррупционная служба пришла к сегодняшнему дню. А вообще ее путь, полный трансформаций и поисков наиболее удачной модели, начался еще 10 лет назад. Что изменилось с тех пор?

По словам председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, одним из главных направлений работы было и остается совершенствование нормативной базы, без которого эффективная борьба со взяточничеством невозможна.

"Наиболее активно передовые новеллы внедрялись последние пять лет. В частности, восстановили антикоррупционную экспертизу правовых актов, благодаря чему всевозможные "лазейки" устраняются еще на стадии разработки. Осужденным за коррупцию пожизненно запретили работать на госслужбе и в квазигоссекторе. Максимально ужесточили санкции по коррупционным преступлениям, осужденные за тяжкие и особо тяжкие не могут быть досрочно освобождены. Возросли выплаты гражданам за сообщения о фактах коррупции. Одновременно приняты меры по защите трудовых прав лиц, сообщающих о коррупции, в том числе от необоснованного увольнения, а также введена уголовная ответственность за разглашение информации о них. Серьезным шагом стало принятие законодательных поправок по введению ответственности госслужащих за необоснованное обогащение. В нашем агентстве создано специальное подразделение для проведения финансовых расследований, и за неполных три года мы обеспечили возврат имущественных активов и денежных средств на сумму почти 1 трлн 100 млрд тенге. Это в три раза больше, чем за предшествующие 10 лет", – перечислил Асхат Жумагали.

Он также особо отметил создание в 2019 году Службы превенции, первостепенной задачей которой стало предупреждение коррупции во всех социально-чувствительных сферах на основании региональных карт коррупционных рисков. По мнению председателя агентства, сложно искоренить взяточничество, пока под ним имеется благодатная почва. А превенция как раз ориентирована именно на устранение самой основы коррупции без применения уголовных методов, через анализ, выявление угроз и формирование соответствующей культуры в обществе.

В своей работе ведомство делает ставку на симбиоз мер убеждения и принуждения, близкий к сингапурской стратегии борьбы с коррупцией. Активно внедряется передовой международный опыт, ведь многие методы противодействия взяточничеству уже придуманы и апробированы в мире.

"Одним из основополагающих документов, где прописаны признанные во всем мире антикоррупционные инструменты, является Конвенция ООН против коррупции. Казахстан ратифицировал ее в 2008 году, и с тех пор все принимаемые меры мы сверяем с этим документом. Эта работа осуществляется при активном содействии Управления ООН по наркотикам и преступности. Также Казахстан с 2004 года является участником Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии. А в сентябре текущего года в рамках 5-го раунда мониторинга эксперты ОЭСР положительно оценили работу Казахстана по борьбе с коррупцией. Это является важным шагом на пути вступления нашей страны в эту организацию. С 2020 года Казахстан является членом Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы", – говорит Жумагали.

Он подчеркнул, что важную роль играет и двустороннее сотрудничество. Так, на сегодня агентством заключено 13 меморандумов с зарубежными антикоррупционными ведомствами и организациями. Среди них Гонконг, Катар, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и другие.

"Совершенствование антикоррупционной политики – непрерывный процесс. Еще многое предстоит сделать для сокращения коррупции до уровня передовых в этом отношении стран. Главное – ключевым аспектом проводимой нашим президентом государственной политики остается бескомпромиссное и принципиальное противодействие коррупции. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ситуация по искоренению данного негативного явления в стране стала намного лучше", – считает спикер.

Он привел в подтверждение несколько цифр. В индексе восприятия коррупции Казахстан достиг своего исторического максимума в 39 баллов. В индексе верховенства закона по линии противодействия коррупции мы поднялись до 59-го места.

Согласно исследованию Всемирного банка, практически в 2,5 раза улучшились показатели Казахстана в индексе контроля коррупции.

Параллельно с этим отмечается значительный рост ВВП страны (с 182 до 259 млрд долларов США за последние пять лет) и показателей социального благополучия.

Однако международные рейтинги для Антикора не главное. Во главу угла сотрудники ставят высшие конституционные ценности, для защиты которых и принимаются все необходимые меры по искоренению коррупции.