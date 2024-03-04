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186 голов импортного скота привезли из Германии в СКО

186 голов импортного скота прибыло из Германии в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:57 Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Из Германии в Северный Казахстан привезли 186 голов импортного скота. Больше недели в дороге провели импортные нетели, прежде чем попасть в конечную точку своего пути, а именно в село Власовку, Аккайынского района.
"Путешественниц" поставят на карантин на месяц. 186 голов КРС симментальской породы приобрело КХ "Кедр" к имеющимся 200 буренкам.
"То поголовье животноводства, которое было у нас, то стадо не давало большого эффекта, потому что оно было малопродуктивно, не высокоудойное. Сегодня мы сюда завозим практически 200 голов. Это то поголовье симментальской породы, которое должно во многом обеспечить эффективность в животноводстве, а самое главное создаст добротные рабочие места с хорошей заработной платой", – рассказал заместитель директора КХ "Кедр" из села Власовки Аккайынского района Анатолий Заруцкий.
Прежде чем приобрести импортный скот в крестьянском хозяйстве восстановили три базы. Эта работа на предприятии началась в 2022 году, закончилась недавно.
186 голов импортного скота прибыло из Германии в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:57

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

С нуля построили молоканку, установили современное оборудование, создали комфортные условия для работников, занятых в производстве молока. Чтобы купить скот заграницей КХ вложило часть собственных средств, а также воспользовалось поддержкой государства.
"Они получили кредит в АКК – 240 млн. тенге. В 2023 году в Аккайынском районе был запущен проект МТФ. В КХ "Гердт В.В." построили ферму, молоканку, приобрели 200 голов КРС молочной породы – симментальской. У них расширение, в начале марта придет еще 200 голов. Второй проект, который в этом году реализуется при поддержке СПК в ТОО "Гагарина" на 400 голов МТФ будет введена в декабре месяце. Если в 2019 году наш район надаивал именно по организованным хозяйствам 33 тыс тонн молока, то по результатам 2023 года мы надаиваем 50 тысяч литров", – рассказал аким Аккайынского района Рустем Елубаев.
В целом, по области имеется 106 молочно-товарных ферм, с поголовьем 52 тыс. голов. В результате реализации проектов за 5 последние лет производство молока в организованных хозяйствах возросло на 48,5%.
186 голов импортного скота прибыло из Германии в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:57

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

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