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Фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге выписали в Шымкенте

Фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге выписывали в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:51 Фото: Zakon.kz
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг. Об этом 11 марта 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно данным регионального Департамента АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний.

"В государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года".Пресс-служба АФМ РК

Вместе с тем сказано, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

В заключении специалисты Агентства обратились к казахстанцам:

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется".

В начале 2024 года стало известно, что в Казахстане произошли изменения при оформлении счетов-фактур.

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