Токаев созывает очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", – сообщила Акорда 20 марта 2024 года

ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре.

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла 27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия. Ее повесткой было: "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

Выступая 15 марта на третьем заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев выделил ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. По его словам, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.