Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев созывает очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:00 Фото: akorda.kz
Глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", – сообщила Акорда 20 марта 2024 года

ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре.

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла 27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия. Ее повесткой было: "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

Выступая 15 марта на третьем заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев выделил ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. По его словам, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

Читайте также

В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья
В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья
Байконур, запуск ракеты, Союз
Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре
Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе
Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе
Ирина Капитанова
Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: