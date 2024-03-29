В Алматы усилят контроль за застройкой горных прилавков

Принятые изменения отражены в Генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 га земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство.

Напомним, в Алматы по поручению Ерболата Досаева усилен контроль за застройкой на горных склонах и в предгорье. В июне 2022 года маслихатом города утверждены инициированные акиматом изменения в Плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

На проектирование объектов в предгорной местности Управлением городского планирования и урбанистики на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов. По данным Управления градостроительного контроля города Алматы, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м – 89 и в текущем – 32.





При этом, как отметили участники совещания, на сегодня не все застройщики соблюдают проектные решения. И, как показывает практика, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации. Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов.





По итогам совещания аким города Ерболат Досаев поручил органам архитектуры и градостроительного надзора, акиматам районов обеспечить регулярный мониторинг предгорных территорий на предмет самовольного строительства. Также внести в разрабатываемый по поручению главы государства Строительный кодекс РК предложение по усилению полномочий органов градостроительного контроля в части возможности проверки хода строительства индивидуальных жилых домов. Департаменту по управлению земельными ресурсами проводить проверки по земельным участкам с имеющимися срезами на предмет соблюдения земельного законодательства.