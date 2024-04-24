Рекордное количество базовых станций инсталлировал Кселл в Актобе и Атырау
Фото: пресс-служба АО "Кселл"
Крупнейший мобильный оператор продолжает наращивать и расширять зону покрытия своей сети по республике. За последние два месяца в двух западных городах – Актобе и Атырау – Кселл инсталлировал сразу 239 базовых станций LTE, из них 24 станции 5G.
Это позволило значительно улучшить характеристики сети, а, соответственно, комфорт и доступность всех цифровых и телеком-сервисов для пользователей в любой части этих городов.
Кселл поэтапно начал избавляться от "мертвых зон" или, как еще говорят, "белых пятен", в покрытии сотовыми сетями городов и населенных пунктов страны. Это наиболее отчетливо сегодня видно по усилиям оператора в двух западных городах Казахстана. Так, за период март-апрель компания построила в Актобе и Атырау сразу 239 базовых станций 4G (143 и 96 станций, соответственно).
Фото: пресс-служба АО "Кселл"
В Кселл отмечают, что резкий рост количества базовых станций в этих городах позволяет распределить нагрузку на сети и обеспечить более высокую скорость передачи данных для каждого актюбинца или атыраусца, расширить зону покрытия сети, а также обслуживать большее количество пользователей одновременно без снижения качества услуг.
"В марте мой основной рабочий офис временно разместился в Актобе, где в течение месяца мы работали над модернизацией и расширением телекоммуникационной инфраструктуры компании в регионе. В результате был разработан четкий план по улучшению качества связи для абонентов Kcell, activ в Западном регионе, итогом которого стало увеличение количества базовых станций, благодаря чему значительно увеличилась зона покрытия нашей сети", – отметил председатель правления АО "Кселл" Асхат Узбеков.
К слову, несмотря на то, что пик строительства базовых станций совпал с паводками и приходом "большой воды", компании удалось не только выполнить все инсталляционные работы в запланированные сроки, но и опередить свой же график.
Фото: пресс-служба АО "Кселл"
Добавим, что массовую установку станций Кселл ведет в рамках так называемой программы MOCN (совместное использование радиоинфраструктуры операторами связи) в кооперации с другим оператором. Проект направлен на интеграцию определенной части сети компаний для увеличения скорости передачи мобильных данных и расширения зоны покрытия.
"Помимо более двух сотен базовых станций LTE, за эти два месяца в Актобе и Атырау мы успели развернуть еще 24 станции пятого поколения и тем самым расширить доступность 5G для жителей и гостей этих двух городов. В целом, мы продолжаем активно расширять зону покрытия сетей по новой технологии. Отмечу, что на сегодня компания обеспечила связью и интернетом по новой технологии жителей двух десятков городов республики, и более миллиона казахстанцев, имеющих на своих гаджетах модуль 5G, уже сейчас могут пользоваться всеми телеком-услугами и цифровыми сервисами, предоставляемыми сетью нового поколения", – говорит главный технический директор АО "Кселл" Кирилл Страшенко.
В намерении обеспечить горожан качественными услугами телекоммуникаций и связи Кселл не забывает и про села. Так, например, в 11 населенных пунктах Актюбинской области компания планирует инсталлировать базовые станции 4G.
Фото: пресс-служба АО "Кселл"
Кроме того, по программе государственно-частного партнерства "250+" Кселл намерен до конца текущего года построить новые базовые станции в 268 селах по всей республике.
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