Рекордное количество базовых станций инсталлировал Кселл в Актобе и Атырау

Это позволило значительно улучшить характеристики сети, а, соответственно, комфорт и доступность всех цифровых и телеком-сервисов для пользователей в любой части этих городов.





Кселл поэтапно начал избавляться от "мертвых зон" или, как еще говорят, "белых пятен", в покрытии сотовыми сетями городов и населенных пунктов страны. Это наиболее отчетливо сегодня видно по усилиям оператора в двух западных городах Казахстана. Так, за период март-апрель компания построила в Актобе и Атырау сразу 239 базовых станций 4G (143 и 96 станций, соответственно).