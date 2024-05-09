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День Победы отметили в Алматы

Алматы, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:43 Фото: акимат Алматы
В Алматы отпраздновали 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные праздничные мероприятия по традиции прошли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где с участием акима Алматы Ерболата Досаева состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает Zakon.kz.

После минуты молчания цветы к Мемориалу Славы в память о погибших воинах-казахстанцах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города.

Аким поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Алматы, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:43

Фото: акимат Алматы

В свою очередь ветераны в ходе встречи поблагодарили руководство города за внимание, а также пожелали жителям Алматы и всем казахстанцам мира и добра. Они также делились своими воспоминаниями, читали стихотворения и пели военные песни.

Алматы, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:43

Фото: акимат Алматы

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев для жителей и гостей города была организована полевая кухня, состоялся праздничный концерт, в ходе которого казахстанские артисты исполнили фронтовые песни и песни послевоенных лет.

В Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, памятнику А. Шарипова мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Алматы, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:43

Фото: акимат Алматы

В школах и колледжах состоялись тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск и др.

Алматы, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:43

Фото: акимат Алматы

В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

В настоящее время в Алматы проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны.

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