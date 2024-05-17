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Законодательство РК

В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости

На пяти трассах заработают камеры контроля скорости, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:55 Фото: МВД РК
Программно-аппаратные комплексы ZEREK-2 вскоре начнут фиксировать нарушения скоростного режима на пяти трассах, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, министерство совместно с Комитетом автомобильных дорог и "Казавтожолом" с 2023 года проводит реализацию сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима.
"20 мая этого года планируется запуск комплекса ZEREK-2 на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме", – сообщил Алекешев.
МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

В 2023 году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. Они функционируют на таких дорогах, как Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган, Астана – Павлодар.

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