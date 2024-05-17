В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости
Фото: МВД РК
Программно-аппаратные комплексы ZEREK-2 вскоре начнут фиксировать нарушения скоростного режима на пяти трассах, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, министерство совместно с Комитетом автомобильных дорог и "Казавтожолом" с 2023 года проводит реализацию сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима.
"20 мая этого года планируется запуск комплекса ZEREK-2 на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме", – сообщил Алекешев.
МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
В 2023 году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. Они функционируют на таких дорогах, как Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган, Астана – Павлодар.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript