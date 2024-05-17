В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости

Программно-аппаратные комплексы ZEREK-2 вскоре начнут фиксировать нарушения скоростного режима на пяти трассах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, министерство совместно с Комитетом автомобильных дорог и "Казавтожолом" с 2023 года проводит реализацию сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима.