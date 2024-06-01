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Современный Дворец школьников открыли в Караганде в День защиты детей

Дворец школьников , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:49 Фото: gov.kz
В Караганде в Международный день защиты детей состоялось долгожданное открытие нового Дворца школьников "Кәусар", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Отмечается, что в Пришахтинске, где его построили, никогда не было объектов дополнительного образования. Теперь юные жители этого района смогут заниматься робототехникой, VR-архитектурой и много еще чем увлекательным, не выезжая в центр города. Все это стало доступным рядом с домом.

С праздником детей поздравил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:49

Фото: gov.kz

"Мы постарались создать для вас все условия, чтобы вы могли развиваться. Здесь будут работать кружки IT-технологий, инженерии, робототехники, VR-архитектуры и веб-дизайна, а также по многим другим современным направлениям. Хотим, чтобы у каждого из вас была возможность получить хорошие знания и навыки для будущего. Надеюсь, что это место станет для вас вторым домом, где вы сможете найти новых друзей, учиться и весело проводить время. Аналогичный Дворец школьников построим в Майкудуке", – сказал глава региона.

Здание просторное, красивое. Ежедневно Дворец школьников смогут посещать 600 детей и подростков. Каждый найдет занятие по душе.

Позаботились о детях с ограниченными возможностями. Есть множество приспособлений для развития сенсорики и моторики. К примеру, воздушно-пузырьковая колба стимулирует зрение и слух, тактильные ощущения. Сухой душ предназначен для релаксации, с его помощью можно весело и интересно запоминать новые цвета.

Созданы все условия для инклюзивного обучения. В штат приняты логопед и психолог.

Для развития детей постарались собрать все самое новое и лучшее. Для будущих инженеров HI-TECH цех, STEM-лаборатория, студия Intellectum и многое другое. Оборудование самое современное. Для творчески одаренных Art- и музыкальная студии. Для малышей кабинеты раннего развития. Также оборудованы центр для юных экологов, телестудия, медиацентр.

Дворец школьников , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:49

Фото: gov.kz

Есть большой актовый зал, где можно проводить концерты, конкурсы, соревнования. Также имеется коворкинг-зона.

Есть чем заняться и на свежем воздухе. Территорию вокруг Дворца школьников благоустроили. Установили футбольное поле, тренажеры.

Открытию нового дворца рады и дети, и родители.

Татьяна Рихтер, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:49

Фото: gov.kz

"Мы с нетерпением ждали этого события. Очень рады и благодарны! Моей дочери Софье 4,5 года. Планируем заниматься хореографией и хотим записаться еще на какой-нибудь творческий кружок. Я сама работаю в Пришахтинске. Очень удобно, что никуда теперь не надо ездить", – поделилась жительница района Татьяна Рихтер.

Творчески одаренный десятиклассник Рамазан Оразалы считает открытие дворца замечательным подарком на День защиты детей.

Рамазан Оразалы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:49

Фото: gov.kz

"Здесь все прекрасно и удобно. Созданы все условия. На коляске можно передвигаться спокойно. Уверен, что в этом дворце взрастят немало талантов", – говорит призер республиканских и международных вокальных конкурсов.

Сразу после открытия показали концерт, устроили спортивные соревнования.

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