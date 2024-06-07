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Скончался известный казахстанский политик

Скончался Бексултан Туткушев, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:32 Фото: Facebook/Бексултан Туткушев
Стало известно о смерти казахстанского политического и общественного деятеля, депутата Сената Парламента Бексултана Туткушева, сообщает Zakon.kz.

Печальной новостью поделились его дети.

"Дорогие родные, друзья, коллеги! Сегодня в 4 часа утра нас покинул и обрел вечный покой наш папа, Бексултан Серикпаевич Туткушев. Похороны состоятся в 10 часов 9 июня в Центральной мечети Астаны", – приводят текст "Костанайские новости".

Ему было 75 лет.

Бексултан Серикпаевич был депутатом Сената первого, второго и третьего созывов от Костанайской области, членом Комитета по социально-культурному развитию, членом постоянного Комитета по экономической и региональной политике, членом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, заместителем генерального секретаря Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию, руководителем депутатской группы "Отбасы". Кандидат медицинских наук, эксперт международного уровня по вопросам лекарственного обеспечения стран СНГ, публицист.

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