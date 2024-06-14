Развитие фармацевтической промышленности проверил Бектенов в Жамбылской области

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил врачебную амбулаторию в селе Шайкорык, построенную в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет пресс-служба правительства, он ознакомился с деятельностью завода Super-pharm по производству медицинских изделий в селе Айша-биби недалеко от областного центра.

Главе правительства доложили, что в регионе ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 20 из которых возводят в рамках национального проекта, в том числе врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Износ медучреждений в области будет снижен с 40,3% до 36,5%. Кроме того, 4,5 млрд тенге направлено на закуп 125 единиц медоборудования и 30 санитарных автомобилей.

В селе Шайкорык население достигло почти 6 тыс. человек. Медуслуги оказывали в старом здании, а за диагностикой и анализами местным жителям приходилось ездить в райцентр за 25 км, что доставляло неудобства.

Фото: primeminister.kz

Открытие новой врачебной амбулатории – это реализация прямого поручения главы государства о развитии медицинской инфраструктуры на селе, оказания качественной медпомощи в шаговой доступности. В новом здании есть лаборатория, УЗИ, ЭКГ и другие аппараты, можно попасть на прием к узкопрофильным специалистам.

Также был представлен передвижной медицинский комплекс, переданный районной амбулатории, призванный обеспечить жителям отдаленных населенных пунктов оказание качественных медицинских услуг широкого спектра.

Фото: primeminister.kz

Всего в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" будет построено 655 объектов по стране. Доля охвата сельских населенных пунктов новыми зданиями медучреждений увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр отметил необходимость расширения рядов новых объектов, а также указал на проблему дефицита кадров.

"Глава государства поручил обеспечить строительство и модернизацию объектов сельского здравоохранения. Больницы и поликлиники должны отвечать всем современным стандартам качества и комфорта. При этом одной только инфраструктуры недостаточно. Нужно постоянно повышать кадровый потенциал. Поэтому перед запуском новых медучреждений помимо технического оснащения, акимату нужно уделять внимание и заниматься привлечением квалифицированных специалистов, создавать соответствующие для них условия", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил акимату совместно с Министерством здравоохранения обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех медобъектов в рамках нацплана в регионе до конца года, а также с Министерством науки и высшего образования – усилить механизмы привлечения врачей и медработников.

Руководитель Управления здравоохранения Жанар Оспанова доложила, что с 2022 года в регион прибыли 234 молодых специалиста, 2,5 тыс. врачей в ближайшее время пройдут обучение для повышения квалификации.

Фото: primeminister.kz

В Жамбылской области ведется комплексная работа по развитию фармацевтической промышленности. Здесь производятся одноразовые медицинские изделия, системы для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей, контейнеры для сбора биологических жидкостей и др. Завод Super-Pharm планирует обеспечивать отечественные медучреждения изделиями из нетканых материалов, лейкопластырями, спиртовыми салфетками, одноразовыми инъекционными шприцами в объеме 300 млн единиц в год. Технологический процесс имеет законченный цикл – от сырья до готовой продукции.

"Отечественная промышленность должна производить качественные лекарства и высококонкурентоспособные медицинские изделия, обновлять банк производимой продукции с учетом потребности среди жителей. Для системы здравоохранения страны очень важно, чтобы такие предприятия работали стабильно", – отметил премьер-министр.

Ранее Бектенов в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реконструкции Тасоткельского водохранилища и применением технологий водосбережения в сельском хозяйстве.