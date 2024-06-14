Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Развитие фармацевтической промышленности проверил Бектенов в Жамбылской области

премьер в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:43 Фото: primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил врачебную амбулаторию в селе Шайкорык, построенную в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет пресс-служба правительства, он ознакомился с деятельностью завода Super-pharm по производству медицинских изделий в селе Айша-биби недалеко от областного центра.

Главе правительства доложили, что в регионе ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 20 из которых возводят в рамках национального проекта, в том числе врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Износ медучреждений в области будет снижен с 40,3% до 36,5%. Кроме того, 4,5 млрд тенге направлено на закуп 125 единиц медоборудования и 30 санитарных автомобилей.

В селе Шайкорык население достигло почти 6 тыс. человек. Медуслуги оказывали в старом здании, а за диагностикой и анализами местным жителям приходилось ездить в райцентр за 25 км, что доставляло неудобства.

премьер в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:43

Фото: primeminister.kz

Открытие новой врачебной амбулатории – это реализация прямого поручения главы государства о развитии медицинской инфраструктуры на селе, оказания качественной медпомощи в шаговой доступности. В новом здании есть лаборатория, УЗИ, ЭКГ и другие аппараты, можно попасть на прием к узкопрофильным специалистам.

Также был представлен передвижной медицинский комплекс, переданный районной амбулатории, призванный обеспечить жителям отдаленных населенных пунктов оказание качественных медицинских услуг широкого спектра.

премьер в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:43

Фото: primeminister.kz

Всего в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" будет построено 655 объектов по стране. Доля охвата сельских населенных пунктов новыми зданиями медучреждений увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр отметил необходимость расширения рядов новых объектов, а также указал на проблему дефицита кадров.

"Глава государства поручил обеспечить строительство и модернизацию объектов сельского здравоохранения. Больницы и поликлиники должны отвечать всем современным стандартам качества и комфорта. При этом одной только инфраструктуры недостаточно. Нужно постоянно повышать кадровый потенциал. Поэтому перед запуском новых медучреждений помимо технического оснащения, акимату нужно уделять внимание и заниматься привлечением квалифицированных специалистов, создавать соответствующие для них условия", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил акимату совместно с Министерством здравоохранения обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех медобъектов в рамках нацплана в регионе до конца года, а также с Министерством науки и высшего образования – усилить механизмы привлечения врачей и медработников.

Руководитель Управления здравоохранения Жанар Оспанова доложила, что с 2022 года в регион прибыли 234 молодых специалиста, 2,5 тыс. врачей в ближайшее время пройдут обучение для повышения квалификации.

премьер в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:43

Фото: primeminister.kz

В Жамбылской области ведется комплексная работа по развитию фармацевтической промышленности. Здесь производятся одноразовые медицинские изделия, системы для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей, контейнеры для сбора биологических жидкостей и др. Завод Super-Pharm планирует обеспечивать отечественные медучреждения изделиями из нетканых материалов, лейкопластырями, спиртовыми салфетками, одноразовыми инъекционными шприцами в объеме 300 млн единиц в год. Технологический процесс имеет законченный цикл – от сырья до готовой продукции.

"Отечественная промышленность должна производить качественные лекарства и высококонкурентоспособные медицинские изделия, обновлять банк производимой продукции с учетом потребности среди жителей. Для системы здравоохранения страны очень важно, чтобы такие предприятия работали стабильно", – отметил премьер-министр.

Ранее Бектенов в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реконструкции Тасоткельского водохранилища и применением технологий водосбережения в сельском хозяйстве.

Читайте также

приобретение техники в лизинг
"Байтерек" направит 100 млрд тенге на приобретение сельхозтехники в лизинг под 5%
встреча с акимом
Как помогают детям с особыми потребностями в Астане
премьер осмотрел водохранилище в Жамбылской области
Как вводят водосберегающие технологии в Жамбылской области
Елена Беляева
Жамбылская область Бектенов Олжас 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Баян Алагузова обратилась за поддержкой
Баян Алагузова обратилась за поддержкой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: