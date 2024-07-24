Сколько средств выделено на строительство автодорожного путепровода в Петропавловске

В правительстве сообщили о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в Петропавловске, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы главы Кабмина, проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии.

Железнодорожная магистраль разделяет город на две части, и автодорожный путепровод по ул. Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.

В этой связи было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальной, который будет возводиться параллельно с существующим.

Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.



