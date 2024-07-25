Экономический потенциал представили инвесторам в Костанайской области

Инвестиционный форум "Костанай Инвест – 2024" прошел в Костанае, программа была насыщенной и проходила в течение двух дней.

Мероприятие собрало порядка 500 человек из числа представителей отечественного и зарубежного бизнеса, государственных органов, национальных компаний и деловых кругов, передает Zakon.kz.



За время работы форума гостям и участникам были презентованы ряд новых проектов, таких как строительство микрорайонов Астана и Бәйтерек в городе Тобыл, площадки завода KIA и ТОО "KamLitKZ".

В первый день проведены три панельные сессии, где в качестве спикеров с бесплатным мастер-классом для действующих и начинающих предпринимателей, стартапперов из числа молодежи и в целом жителей области выступили успешные предприниматели и бизнес-коучи, известные широкой публике и имеющие многотысячную аудиторию в социальных сетях.

Второй день форума включил в себя пленарное заседание, которое прошло на индустриальной зоне.

Здесь были представлены проекты в отрасли металлургии и сфере переработки сельскохозяйственной продукции, которые начнут реализовываться в ближайшее время в регионе.

"Дальнейшее динамичное развитие нашего региона невозможно представить без синергии бизнеса и государства. Рост экономики не может быть осуществлен без новых инвестиций, модернизации существующих предприятий и повышения производительности труда", – отметил в своем приветственном слове аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Он также подчеркнул, что за последние два года в область было привлечено порядка 1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что в регионе сейчас действует свыше 1400 иностранных компаний.

Глава области также сделал акцент на то, что в регионе имеется достаточно ресурсов для открытия и действия новых компаний, в частности, это наличие полезных ископаемых, водных, земельных и лесных ресурсов.

"Сегодня мы лично убедились в том, что в Костанайской области есть высокий потенциал для развития. Для нас это отличная новая площадка для реализации. Между Казахстаном и Турцией хорошие партнерские отношения, в том числе и в экономике. Здесь мы увидели не только экономический потенциал региона для работы, но и выгодную логистику", – отметил директор ТОО "AC Agro" Махмут Серкан Йылдыз.

Директор ТОО "Евразийская группа" Серик Шахажанов в свою очередь рассказал, что сейчас прорабатывается вариант расширения географии поставок и выход на следующий передел.

"В одном из своих выступлений глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металла, нефти, газа. Мы рассматриваем строительство завода ГБЖ – как основу для будущего металлургического кластера полного цикла в Костанайской области", – отметил он.

Также во время пленарной части своими планами и развитием поделились заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Акбар Тулегенов, директор по строительству АО "Caspian Group" Сергей Шегай, генеральный директор АО "QARMET" Вадим Басин.

По итогам форума между акиматом Костанайской области и потенциальными инвесторами был заключен ряд меморандумов о дальнейшем сотрудничестве на сумму более 1,5 трлн тенге, реализация которых станет еще одним вкладом в формирование инвестиционного имиджа Костанайской области.