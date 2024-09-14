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Токаев наградил призеров Паралимпиады и тренеров

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 11:41 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении государственных наград призерам Паралимпиады и тренерам, сообщает Zakon.kz.
"Указом президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров", – говорится в документе.

Обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени.

Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат".

Орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. Пять наставников награждены орденом "Парасат", семь – орденом "Құрмет". Два тренера удостоены Почетной грамоты президента Республики Казахстан.

Напомним, Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей. В копилке наших спортсменов девять наград.

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