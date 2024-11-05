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Казахстан достиг исторического рекорда погрузки продуктов перемола

Казахстан достиг исторического рекорда погрузки продуктов перемола, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:05 Фото: gov.kz
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, Казахстан за 10 месяцев текущего года перевозки продуктов перемола превысили годовые показатели за последние 5 лет, составив 2,9 млн тонн с ростом на 11% к периоду 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Абсолютным лидером по переработке зерна и отгрузке муки стала Костанайская область с долей 50% от общей погрузки, второе место занимает Акмолинская область с долей 17%.

При этом за сентябрь – октябрь перемола зерна нового урожая перевезено более 0,5 млн тонн.

"Лидерами импорта казахстанской муки стали Афганистан (788 тыс. тонн), Узбекистан (454 тыс. тонн), Таджикистан (57 тыс. тонн), Туркменистан (28 тыс. тонн) и Кыргызстан (23 тыс. тонн). Китайский рынок также показывает положительную динамику, перевалив отметку 0,5 млн тонн за 10 месяцев т.г. с ростом на 48% к прошлому году", – рассказали в министерстве.

Парк крытых вагонов достаточен для обеспечения перевозок продуктов перемола и составляет более 15 тыс. вагонов.

Ранее сообщалось, как в Казахстане будут решать проблему изношенных пассажирских вагонов.

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