"Отбасы банк" укрепляет позиции в области устойчивого развития

"Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") впервые получил ESG-рейтинг на уровне "3" от агентства Sustainable Fitch.

Он подтверждает приверженность банка принципам устойчивого развития и подчеркивает его вклад в решение социально значимых задач, таких как доступность жилья и поддержка социально-уязвимых слоев населения.

На сегодня доля "Отбасы банка" в казахстанской ипотеке составляет 53%. Банк обслуживает более 29% экономически активного населения страны. Это четвертый по активам и собственному капиталу банк среди БВУ с общим кредитным портфелем в 3,3 трлн тенге по данным на 1 октября 2024 год. Кредиты с целевым социальным эффектом в банке составили 34,4% от общего кредитного портфеля банка на конец 2023 года, увеличившись до 38,2% к октябрю 2024 года.

Это льготные займы для социально уязвимых слоев населения и малообеспеченных казахстанцев.

За 9 месяцев 2024 года с помощью продуктов банка 48 548 казахстанских семей получили займы и уже отметили новоселье.

Количество участников системы жилищных строительных сбережений составляет 2,7 млн человек. Депозитный портфель банка равен 2,3 трлн тенге. За девять месяцев 2024 года новые депозиты в "Отбасы банке" открыли 350 029 человек, чтобы в дальнейшем взять кредит по самым низким процентным ставкам в стране и приобрести жилье.

"Приверженность ESG-принципам – стратегический выбор "Отбасы банка". Мы понимаем свою социальную ответственность и уверены, что устойчивое развитие – это залог успеха не только для банка, но и для общества в целом. Мы активно начали развивать "зеленое" кредитование, поддерживаем гендерное равенство и молодых казахстанцев. В рамках пилотной "зеленой" ипотеки мы выдали займов на сумму 27,2 млрд тенге. Поддерживая казахстанских женщин по программе "Ұмай", мы обеспечили 3661 жительницу Казахстана собственным домом. Общая сумма кредитования женщин составила 41,3 млрд тенге. В будущем году мы планируем продолжить эти проекты в рамках сотрудничества с Азиатским банком развития". Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Эти и другие проекты банка играют ключевую роль в достижении целей устойчивого развития, утвержденных ООН, включая ликвидацию бедности, повышение уровня жизни, экономического роста, уменьшение неравенства, развитие устойчивых городов и населенных пунктов путем сокращения дефицита жилья и улучшения условий жизни для уязвимых групп населения.

Помимо этого, "Отбасы банк" активно работает над минимизацией своего воздействия на окружающую среду, повышая осведомленность своих сотрудников о важности устойчивого подхода, управляя потреблением ресурсами, проводя экологические акции.

Сегодня Казахстан в тематике ESG служит примером перехода от экстенсивного развития к устойчивому. Важным примером в развитии ESG-повестки выступает указ президента от февраля 2023 года с принятием стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года и обновление ОНУВ (определяемый на национальном уровне вклад) – национального вклада РК в глобальное реагирование в вопросах изменения климата.

"Отбасы банк", как крупный и единственный казахстанский банк, реализующий систему жилищных строительных сбережений и решающий жилищный вопрос социально уязвимых слоев населения, динамично развивается в повестке ESG. Банк принимает активное участие в различных социальных инициативах, реализует проекты в экологических и социально значимых сферах.