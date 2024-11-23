1500 человек пробежали четыре километра по ночной Астане

"Ночной забег" для жителей столицы организовали 22 ноября в 21:00 в Ботаническом саду. Бегуны преодолели дистанцию в четыре километра, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на минусовую температуру, число желающих принять участие в мероприятии даже превзошло ожидания местного акимата. Так, на "ночном забеге" зарегистрировали около 1500 спортсменов-любителей.

"В год в Астане мы проводим около 800 спортивных мероприятий. Из них организовано 34 беговых марафона. Тем не менее "ночной забег" в 2024 году был организован впервые. Но поскольку горожане традиционно бегают перед Новым годом, нельзя сказать, что это наш первый опыт. Почему был выбран Ботанический сад? Во-первых, это удобная локация для многих участников. Во-вторых, мы можем свободно, безопасно бегать, не мешая дорожному движению в городе. В-третьих, поскольку он покрыт беговой дорожкой, вероятность получения травмы ниже. Не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас семейный марафон", – прокомментировал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ "Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий" акимата Астаны Кольбай Жанбек.

Порадовало и разнообразие возрастных групп. Самому юному участнику марафона всего 10 лет, тогда как самому старшему 68.

Фото: акимат Астаны

После финиша крепкие духом и телом астанчане получили памятные медали, а также угостились бутербродами и горячим чаем.

Фото: акимат Астаны

В конце мероприятия смартфон и пять велосипедов были разыграны между присутствовавшими в лотерее, а в рамках акции "Таза Қазақстан" участники собрали мусор.