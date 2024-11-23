Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

1500 человек пробежали четыре километра по ночной Астане

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 15:54 Фото: акимат Астаны
"Ночной забег" для жителей столицы организовали 22 ноября в 21:00 в Ботаническом саду. Бегуны преодолели дистанцию в четыре километра, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на минусовую температуру, число желающих принять участие в мероприятии даже превзошло ожидания местного акимата. Так, на "ночном забеге" зарегистрировали около 1500 спортсменов-любителей.

"В год в Астане мы проводим около 800 спортивных мероприятий. Из них организовано 34 беговых марафона. Тем не менее "ночной забег" в 2024 году был организован впервые. Но поскольку горожане традиционно бегают перед Новым годом, нельзя сказать, что это наш первый опыт. Почему был выбран Ботанический сад? Во-первых, это удобная локация для многих участников. Во-вторых, мы можем свободно, безопасно бегать, не мешая дорожному движению в городе. В-третьих, поскольку он покрыт беговой дорожкой, вероятность получения травмы ниже. Не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас семейный марафон", – прокомментировал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ "Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий" акимата Астаны Кольбай Жанбек.

Порадовало и разнообразие возрастных групп. Самому юному участнику марафона всего 10 лет, тогда как самому старшему 68.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 15:54

Фото: акимат Астаны

После финиша крепкие духом и телом астанчане получили памятные медали, а также угостились бутербродами и горячим чаем.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 15:54

Фото: акимат Астаны

В конце мероприятия смартфон и пять велосипедов были разыграны между присутствовавшими в лотерее, а в рамках акции "Таза Қазақстан" участники собрали мусор.

Читайте также

Туман
Астану накрыл плотный туман
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель, гололед и туман: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение
Десять комфортных школ открыли в Астане
Десять комфортных школ открыли в Астане
Ирина Мишура
Астана акимат 2024 год Спортсмены Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: