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В Праге запретили ночные экскурсии по пабам

Прага, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 03:33 Фото: pixabay
Мэрия столицы Чехии ввела запрет на организованные турагентствами ночные походы по пабам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, таким образом местные власти хотят привлечь "более культурных" путешественников. Со слов заместителя мэра города Зденека Гржиба, такой шаг направлен на уменьшение количества туристов, приезжающих в Прагу ради шумных вечеринок.

"Столица с населением около 1,3 млн человек уже давно стала популярным направлением у любителей пабов, особенно британцев", – отметил он.

Представители мэрии подчеркнули, что новый подход нацелен на создание более благоприятной атмосферы для "более культурных и состоятельных туристов". При этом ограничивать посещение ночных пабов в индивидуальном порядке не будут.

Решение поддержал глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек.

"Такой сформировавшийся тип туризма в Прагу стал вызывать недовольства у местных жителей и других путешественников", – заявил Старек.

Он убежден, что запрет не окажет значительного влияния на гостиничный бизнес города.

В столице Японии тоже не все просто: местная авиакомпания решила бесплатно раздавать билеты туристам, чтобы разгрузить Токио, а вот в столице Узбекистана открыли первую гастроулицу.

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