ЕБРР и БРК инвестируют в проект по объединению энергосистемы Казахстана

В Астане 3 декабря 2024 года состоялось знаковое событие для энергетического сектора Казахстана – подписано кредитное соглашение между системным оператором Казахстана АО "KEGOC" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Также сегодня подписано соглашение об открытии кредитной линии между АО "KEGOC" и Банком развития Казахстана (БРК).

Данные соглашения направлены на реализацию важного проекта "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов".

Общая сумма двух займов составляет порядка 141 млрд тенге, из которых до 32 млрд тенге предполагается привлечь от Банка развития Казахстана. Данные средства будут направлены на строительство и модернизацию электросетевых объектов, что позволит улучшить надежность и эффективность энергоснабжения в регионе. Финансовая поддержка от ЕБРР также включает и льготный заем в размере 15 млн евро от канадского правительства в рамках программы High Impact Partnership on Climate Action.

Объединение Западной зоны с основной частью ЕЭС Казахстана по территории республики обеспечит энергобезопасность западных областей страны, а также позволит использовать маневренную генерацию Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южной зон энергосистемы. Пропускная мощность Западной зоны будет увеличена до 500 МВт.

Инвестиционный проект реализуется в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об усилении Южной зоны электроэнергетической системы, разработки схемы усиления транзитных связей между Западными регионами с последующим объединением с ЕЭС Казахстана.

В рамках проекта предусмотрены строительство линии 500 кВ РП "Карабатан" – ПС "Ульке" протяженностью 604,3 км, реконструкция и расширение ПС 500 кВ "Ульке", а также строительство ОРУ 500 кВ РП "Карабатан". Срок завершения проекта – декабрь 2027 года.

Отмечается, что Европейский банк реконструкции и развития положительно оценил прозрачность закупок фонда "Самрук-Казына", что позволило укрепить доверие международных партнеров и инвесторов. Это подтверждает высокий уровень открытости и профессионализма, обеспечивающий успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

Кредитный договор с ЕБРР вступает в силу 20 декабря 2024 года после принятия корпоративных решений.

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Комментируя подписание соглашения, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отметил:

"Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Казахстана на протяжении многих лет демонстрируют свою приверженность поддержке значимых проектов в Казахстане. Мы благодарны нашим партнерам за финансовую и экспертную поддержку не только данного проекта, но и проекта по строительству второго транзита 500 кВ "Север-Юг" и ряда других инфраструктурных инициатив, которые способствуют устойчивому развитию и модернизации ключевых отраслей экономики".

Представители KEGOC выразили благодарность ЕБРР и БРК за поддержку и доверие, отметив, что реализация данного проекта станет важным шагом к достижению целей устойчивого развития и модернизации энергетической инфраструктуры Казахстана.