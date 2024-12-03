Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ЕБРР и БРК инвестируют в проект по объединению энергосистемы Казахстана

ЕБРР и БРК инвестируют в проект по объединению энергосистемы Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:30 Фото: KEGOC
В Астане 3 декабря 2024 года состоялось знаковое событие для энергетического сектора Казахстана – подписано кредитное соглашение между системным оператором Казахстана АО "KEGOC" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Также сегодня подписано соглашение об открытии кредитной линии между АО "KEGOC" и Банком развития Казахстана (БРК).

Данные соглашения направлены на реализацию важного проекта "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов".

Общая сумма двух займов составляет порядка 141 млрд тенге, из которых до 32 млрд тенге предполагается привлечь от Банка развития Казахстана. Данные средства будут направлены на строительство и модернизацию электросетевых объектов, что позволит улучшить надежность и эффективность энергоснабжения в регионе. Финансовая поддержка от ЕБРР также включает и льготный заем в размере 15 млн евро от канадского правительства в рамках программы High Impact Partnership on Climate Action.

Объединение Западной зоны с основной частью ЕЭС Казахстана по территории республики обеспечит энергобезопасность западных областей страны, а также позволит использовать маневренную генерацию Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южной зон энергосистемы. Пропускная мощность Западной зоны будет увеличена до 500 МВт.

Инвестиционный проект реализуется в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об усилении Южной зоны электроэнергетической системы, разработки схемы усиления транзитных связей между Западными регионами с последующим объединением с ЕЭС Казахстана.

В рамках проекта предусмотрены строительство линии 500 кВ РП "Карабатан" – ПС "Ульке" протяженностью 604,3 км, реконструкция и расширение ПС 500 кВ "Ульке", а также строительство ОРУ 500 кВ РП "Карабатан". Срок завершения проекта – декабрь 2027 года.

Отмечается, что Европейский банк реконструкции и развития положительно оценил прозрачность закупок фонда "Самрук-Казына", что позволило укрепить доверие международных партнеров и инвесторов. Это подтверждает высокий уровень открытости и профессионализма, обеспечивающий успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

Кредитный договор с ЕБРР вступает в силу 20 декабря 2024 года после принятия корпоративных решений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:30
ЕБРР планирует выделить более 2 млрд евро на реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:30

Комментируя подписание соглашения, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отметил:

"Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Казахстана на протяжении многих лет демонстрируют свою приверженность поддержке значимых проектов в Казахстане. Мы благодарны нашим партнерам за финансовую и экспертную поддержку не только данного проекта, но и проекта по строительству второго транзита 500 кВ "Север-Юг" и ряда других инфраструктурных инициатив, которые способствуют устойчивому развитию и модернизации ключевых отраслей экономики".

Представители KEGOC выразили благодарность ЕБРР и БРК за поддержку и доверие, отметив, что реализация данного проекта станет важным шагом к достижению целей устойчивого развития и модернизации энергетической инфраструктуры Казахстана.

Читайте также

Модель, блогер и любительница верховой езды из Китая Таотао Айма
Известная наездница из Китая и модели устроили захватывающие скачки в горах Алматы
Осуждены Абылкасимов, его заместитель Бейсенов и руководитель отдела Шалапанов, Алакольский государственный заповедник
Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам
Стали известны подробности смерти пса-волонтера из Атырауской области
Стали известны подробности смерти пса-волонтера из Атырауской области
Динара Халдарова
Банк Развития Казахстана ЕБРР Самрук-Казына Казахстан 2024 год Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: