Казахстанские автотехники – в числе лучших на международном конкурсе

Команда казахстанской автомобильной компании Allur продемонстрировала высокие результаты на The 2nd Jetour International Service Skill Contest Regional Tryout – международном конкурсе по знанию технических стандартов обслуживания и сервиса, организованном брендом Jetour.

Cпециалист по технической поддержке и обучению Павел Фролов занял первое место среди техников, а региональный менеджер по послепродажному обслуживанию Руслан Хасанов завоевал третье место в категории сервисного обслуживания.

Фото: Jetour

Брендодержатель проводит этот глобальный конкурс уже второй год, объединяя команды со всего мира для того, чтобы выявить и поощрить лучших специалистов в сфере автосервиса.

Фото: Jetour

Казахстанцы состязались с профессионалами из стран Центральной Азии и СНГ: Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, России, Беларуси и Казахстана. Пять команд-финалистов этого этапа, включая представителей Allur, отправятся в марте 2025 года в Китай, чтобы обменяться опытом и подтвердить свой уровень знаний и навыков на гранд-финале.

Фото: Jetour

"Для нас большая честь принимать у себя в Алматы такое количество участников из разных стран. Это первый этап международного конкурса, и мы рады, что смогли организовать одно из ключевых мероприятий. Мы участвовали в подобном конкурсе в Китае в 2023 году, и на этот раз возможность быть принимающей стороной подарила нам уникальный опыт. Приехали очень сильные и подготовленные специалисты, с которыми можно обменяться лучшими практиками. Я очень рад за Руслана Хасанова и Павла Фролова, которые блестяще выступили и продемонстрировали свое мастерство на высоком уровне. Надеюсь, что на глобальном финале мы сможем повторить наш успех", – рассказал руководитель отдела послепродажного обслуживания Антон Иванов.

Впечатлениями о своей победе поделился Павел Фролов:

"Победа в этом конкурсе – заслуга не только моя, но и всей компании. Я благодарен за обучение, которое мы получаем, за все необходимые материалы и за поддержку менеджеров. Я рад, что смог занять первое место, и разделяю этот успех со всеми, кто сопровождал и поддерживал меня на моем пути. Мы нацелены на то, чтобы компанию Allur и нашу команду высоко оценили на международном уровне".

Фото: Jetour

В свою очередь Руслан Хасанов отметил, что это был его первый опыт участия в столь масштабном мероприятии – сервисном конкурсе.

"Организация была на высоком уровне. Особенно увлекательно было соревноваться с участниками из других стран, многие из которых обладают значительным опытом. Мы получили приглашение на международный конкурс, который состоится в Китае в 2025 году, и я с нетерпением жду возможности принять в нем участие!" – сказал он.