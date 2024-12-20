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События

Сергей Киселёв покинул пост генерального директора "Первого канала "Евразия"

Сергей Киселёв, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:40 Фото: Zakon.kz
Руководитель "Первого канала "Евразия", возглавлявший телеканал с 2007 года, покинул свой пост, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, пост генерального директора Сергей Киселёв покидает по собственному желанию и по состоянию здоровья.

Сергей Киселёв в течение 17 лет возглавлял "Первый канал "Евразия". Под его управлением телеканал занял лидирующие позиции в Казахстане. В сетке вещания появились масштабные и популярные среди казахстанской аудитории телепроекты.

За свой вклад в развитие казахстанского телевидения Сергей Киселёв неоднократно отмечен государственными наградами и почетными званиями: Заслуженный деятель Казахстана (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері), орден "Құрмет", медали "10 лет Конституции РК" и "10 лет Парламента РК", орден "Дружбы". Кроме того, он стал лауреатом Премии президента РК за творческий вклад в развитие казахстанской телевизионной журналистики.

Айсулу Омарова
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