Казахстан представил отчет о выполнении международных обязательств в области прав человека в ООН

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев 23 января 2025 года выступил с докладом об исполнении международных обязательств в области защиты прав и свобод человека в РК на 48-й сессии Совета ООН в Женеве, сообщает Zakon.kz.

На сайте Минюста отмечается, что Казахстан прошел процедуру защиты четвертого Национального доклада о выполнении международных обязательств в области защиты прав и свобод человека.

"Основной документ о реализации Республикой Казахстан международных обязательств в сфере прав человека представила делегация во главе с министром юстиции Ерланом Сарсембаевым. В состав казахстанской делегации вошли заместители руководителей и должностные лица Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, министерств внутренних дел, культуры и информации, иностранных дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и просвещения", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Казахстанская делегация ознакомила участников мероприятия с основными достижениями республики в области прав человека за последние пять лет и главными приоритетами развития государства.

Ерлан Сарсембаев отметил, что с момента представления третьего доклада в ноябре 2019 года Казахстан достиг значительных успехов в области прав человека путем реализации ряда важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

В целях совершенствования судопроизводства заработала административная юстиция. За 3 года он доказал эффективность, обеспечил справедливое, эффективное и доступное правосудие. В настоящее время в Парламенте находятся законопроекты, направленные на расширение сферы административной юстиции. В настоящее время судами удовлетворяется до 60% исков об обжаловании их решений, действий и бездействий государственных органов и должностных лиц.

Помимо восстановления Конституционного суда и принятия Административного процедурно-процессуального кодекса, Казахстан провел реформы в области судебной системы, включая внедрение института административного правосудия для защиты прав граждан, а также реформировал деятельность правоохранительных органов с целью повышения их прозрачности и подотчетности.

В ходе последовавшего затем выступления главы казахстанской делегации интерактивного диалога государства-члены ООН озвучили соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательного механизма и практики защиты прав человека.

Официальной делегацией Республики Казахстан даны ответы на вопросы участников защиты Национального доклада.

Делегации иностранных государств отметили поступательный прогресс Республики Казахстан в развитии законодательных, практических и других мер в области защиты прав человека и выполнения руководящих принципов основных международных документов в области защиты прав человека.