Национальные игры и одежду казахстанских дизайнеров показали Токаеву на ярмарке ремесел

Президент Казахстана Касым-Касым-Жомарт Токаев посетил ярмарку ремесел в этноауле, которая открылась в честь празднования Наурыза в выставочном центре EXPO Астаны, сообщает Zakon.kz.

В этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.

"Главе государства представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее Токаев посетил концерт, посвященный празднику, и обратился к казахстанцам со словами поздравлений. Также глава государства напомнил о главном смысле весенних торжеств.