Национальные игры и одежду казахстанских дизайнеров показали Токаеву на ярмарке ремесел
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Касым-Жомарт Токаев посетил ярмарку ремесел в этноауле, которая открылась в честь празднования Наурыза в выставочном центре EXPO Астаны, сообщает Zakon.kz.
В этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.
"Главе государства представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Ранее Токаев посетил концерт, посвященный празднику, и обратился к казахстанцам со словами поздравлений. Также глава государства напомнил о главном смысле весенних торжеств.
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