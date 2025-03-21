#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
События

Национальные игры и одежду казахстанских дизайнеров показали Токаеву на ярмарке ремесел

Касым-Жомарт Токаев, Наурыз, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 14:03 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Касым-Жомарт Токаев посетил ярмарку ремесел в этноауле, которая открылась в честь празднования Наурыза в выставочном центре EXPO Астаны, сообщает Zakon.kz.

В этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.

"Главе государства представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее Токаев посетил концерт, посвященный празднику, и обратился к казахстанцам со словами поздравлений. Также глава государства напомнил о главном смысле весенних торжеств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео
События
22:02, Сегодня
Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
События
21:27, Сегодня
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
События
21:13, Сегодня
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: