Солнечное затмение попало на видео

Во время него Луна, словно "откусив" часть Солнца, закрыла собой часть солнечного диска, создавая впечатляющее зрелище на небе.

Затмение длилось всего несколько минут, но оставило яркие впечатления у наблюдателей. По данным NASA, степень покрытия Солнца варьировалась в зависимости от региона: в Рейкьявике диск был закрыт на 68 %, в Дублине — на 31 %, в Лиссабоне — на 27 %, в Лондоне — на 31 %, в Париже — на 24 %, в Мадриде — на 21 %, в Берлине — на 15 %, а в Милане — на 10 %.

Just taken a few shots of the partial eclipse about 30% covered. Had to be very careful not to look at sun direct using iPhone 15 pro fine mostly cloud free skies A bit of cloud came along and helped get the photos #partialeclipse #eclipse #SolarEclipse #solareclipse2025 pic.twitter.com/vr971n25Zz