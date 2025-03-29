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События

Солнечное затмение попало на видео

солнечное затмение , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 01:21 Фото: pixabay
В субботу, 29 марта, жители Европы, западной Африки, северной Азии и восточной части Северной Америки могли наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение, сообщает Zakon.kz.

Во время него Луна, словно "откусив" часть Солнца, закрыла собой часть солнечного диска, создавая впечатляющее зрелище на небе.

Затмение длилось всего несколько минут, но оставило яркие впечатления у наблюдателей. По данным NASA, степень покрытия Солнца варьировалась в зависимости от региона: в Рейкьявике диск был закрыт на 68 %, в Дублине — на 31 %, в Лиссабоне — на 27 %, в Лондоне — на 31 %, в Париже — на 24 %, в Мадриде — на 21 %, в Берлине — на 15 %, а в Милане — на 10 %.

Частичное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не полностью заслоняет светило. В результате тень Луны покрывает лишь часть солнечного диска, придавая ему форму полумесяца.

В отличие от полного солнечного затмения, частичное не вызывает полной темноты, но астрономы по-прежнему рекомендуют использовать специальные защитные очки на протяжении всего явления, чтобы избежать повреждения зрения.

Ранее на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X1.1. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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