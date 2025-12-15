#Казахстан в сравнении
Мир

В Подмосковье увидели редкое солнечное гало

солнечное гало, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 20:00 Фото: freepik
Жители Подмосковья 15 декабря 2025 года могли наблюдать редкое оптическое явление – солнечное гало, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды "Фобос", в своем Telegram.

Солнечное гало образуется в верхних слоях атмосферы, когда ледяные кристаллы преломляют солнечный свет. Чаще всего оно формируется в перистых облаках, создавая яркий круг с переливами от красного до желтого.

Это явление может появляться в любое время года и иногда бывает заметно даже невооруженным глазом, придавая небу необычную красоту.

Ранее мы сообщали, что делать, если рейс отменили или задержали из-за непогоды.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Солнечное затмение попало на видео
01:21, 30 марта 2025
Солнечное затмение попало на видео
Редкое природное явление зафиксировали в небе над Алматы
13:13, 10 апреля 2024
Редкое природное явление зафиксировали в небе над Алматы
Жители Австралии и Индонезии увидели редкое солнечное затмение
19:11, 20 апреля 2023
Жители Австралии и Индонезии увидели редкое солнечное затмение
