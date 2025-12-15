В Подмосковье увидели редкое солнечное гало

Жители Подмосковья 15 декабря 2025 года могли наблюдать редкое оптическое явление – солнечное гало, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды "Фобос", в своем Telegram.

Солнечное гало образуется в верхних слоях атмосферы, когда ледяные кристаллы преломляют солнечный свет. Чаще всего оно формируется в перистых облаках, создавая яркий круг с переливами от красного до желтого.

Это явление может появляться в любое время года и иногда бывает заметно даже невооруженным глазом, придавая небу необычную красоту.

