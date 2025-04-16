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События

Главные улицы Алматы закроют для машин утром 20 апреля

Алматы, марафон, забег, перекрытие дорог, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:44 Фото: pixabay
В Алматы 20 апреля состоится Almaty Half Marathon 2025, который соберет 10 000 участников из более чем 40 стран мира. В связи с его проведением в городе временно изменят схему движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал операционный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Ержан Бримжанов.

Стартуют бегуны в 07:00 в Парке Первого Президента, далее маршрут пройдет по проспекту аль-Фараби и закончится на Центральном стадионе (ул. Сатпаева, 29/3).

Утром 20 апреля будут недоступны для проезда следующие улицы:

  • С 00:00 до 11:00 будет перекрыта северная сторона проспекта аль-Фараби – от улицы Мустафина до улицы Навои. Южная сторона останется открытой.
  • С 06:45 до 09:30 перекроют движение по северной стороне проспекта аль-Фараби – от Мустафина до Назарбаева.
  • С 07:10 до 08:30 полностью закроют движение по проспекту Сейфуллина – от аль-Фараби до Абая.
  • С 08:30 до 11:00 будет перекрыта южная сторона проспекта Абая – от Саина до Байтурсынова. Северная часть останется открытой.
  • С 07:20 до 09:00 перекроют южную сторону проспекта Абая – от Сейфуллина до Байтурсынова.
  • С 08:20 до 10:00 закроют движение по восточной стороне улицы Саина – от аль-Фараби до Абая. Западная часть будет свободна.

Жителям и гостям Алматы рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок утром 20 апреля.

А самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии Almaty Marathon состоится 28 сентября 2025 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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