Главные улицы Алматы закроют для машин утром 20 апреля
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В Алматы 20 апреля состоится Almaty Half Marathon 2025, который соберет 10 000 участников из более чем 40 стран мира. В связи с его проведением в городе временно изменят схему движения транспорта, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал операционный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Ержан Бримжанов.
Стартуют бегуны в 07:00 в Парке Первого Президента, далее маршрут пройдет по проспекту аль-Фараби и закончится на Центральном стадионе (ул. Сатпаева, 29/3).
Утром 20 апреля будут недоступны для проезда следующие улицы:
- С 00:00 до 11:00 будет перекрыта северная сторона проспекта аль-Фараби – от улицы Мустафина до улицы Навои. Южная сторона останется открытой.
- С 06:45 до 09:30 перекроют движение по северной стороне проспекта аль-Фараби – от Мустафина до Назарбаева.
- С 07:10 до 08:30 полностью закроют движение по проспекту Сейфуллина – от аль-Фараби до Абая.
- С 08:30 до 11:00 будет перекрыта южная сторона проспекта Абая – от Саина до Байтурсынова. Северная часть останется открытой.
- С 07:20 до 09:00 перекроют южную сторону проспекта Абая – от Сейфуллина до Байтурсынова.
- С 08:20 до 10:00 закроют движение по восточной стороне улицы Саина – от аль-Фараби до Абая. Западная часть будет свободна.
Жителям и гостям Алматы рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок утром 20 апреля.
А самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии Almaty Marathon состоится 28 сентября 2025 года.
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