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События

"Утро чистоты": в Жамбыле новый день уже пять дней подряд начинается с новой привычки

субботник, уборка, Жамбыл, акция, чистота, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 16:46 Фото: Региональная служба коммуникаций Жамбылской области
Региональная служба коммуникаций Жамбылской области запустила вдохновляющую инициативу – "Утро чистоты". Этот проект родился из идеи совместить полезное с приятным – начать день с бодрости тела и заботы об окружающем мире.

Девиз проекта – "Каждое утро – возможность! Каждое утро – чистота!"

Движение продолжается уже пятый день и набирает обороты. Сначала в нем участвовали только сотрудники службы, но теперь к утренней уборке дворов стали постепенно присоединяться и местные жители, наблюдая за действиями активистов. Это стало естественным продолжением идеи – показывать пример и вдохновлять на участие.

Цель проекта – сформировать привычку: после утренней зарядки наводить порядок вокруг себя, тем самым формируя общественную культуру и экологическое сознание. Проект перекликается с республиканской акцией "Таза Қазахстан" и призывает граждан быть активными и неравнодушными.

"Утренняя зарядка – хорошая привычка для здоровья. А следом – уборка, как большая ответственность перед обществом!"

Проект стартовал с коллективной уборки парка. Сейчас каждый участник выбирает участок в своем дворе или на улице, убирает его и делится результатом, снимая на видео. Собранные материалы и фото становятся основой для вдохновляющих видеороликов, которые публикуются в социальных сетях.

Приятным бонусом стало то, что жители, видя активистов во дворе, начали выходить и помогать – движение становится по-настоящему народным.

Проект помогает формировать личную и общественную культуру, развивает чувство гражданской ответственности и делает вклад в реализацию республиканской инициативы "Таза Қазахстан".

Это больше, чем уборка. Это путь к осознанности, культуре и порядку. Региональная служба коммуникаций Жамбылской области передает эту эстафету жителям региона и всем аналогичным структурам страны.

Начни утро с доброго дела! Каждое утро – шанс изменить себя и мир вокруг!

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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