Открытость и безопасность: как Казахстан выбирает технологического партнера для строительства первой АЭС

За решением о строительстве атомной станции в Казахстане стоит сложный и взвешенный выбор: от оценки реакторных технологий и международного опыта до экологических требований и вклада в национальную промышленность, сообщает Zakon.kz.

Наша страна идет по пути открытого диалога, сотрудничества с международными экспертами и учета интересов общества так, чтобы атомная энергетика стала надежной опорой будущего. Тем не менее подготовка к строительству масштабного сооружения – дело кропотливое.

О том, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС, рассказывает генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов.

– Ернат Кудайбергенович, какие ключевые этапы включает процедура отбора вендоров для строительства АЭС?

– Процедура отбора вендора представляет собой поэтапную, прозрачную и комплексную оценку с участием технических консультантов и уполномоченных государственных органов.

Я бы условно выделил 4 ключевых этапа.

Первый этап – это составление шорт-листа потенциальных технологий. Данный этап начался в 2019 году с направления запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) девяти международным компаниям.

В 2022 году было принято решение об актуализации ранее полученных ТКП.

На основе разработанных критериев оценки реакторных технологий, одобренных французской компанией Assystem, был сформирован шорт-лист вендоров, включающий:

CNNC (Китай) – реактор HPR1000;

Росатом (Россия) – реактор ВВЭР-1200;

KHNP (Республика Корея) – реакторы APR1400 и APR1000;

EDF (Франция) – реактор EPR1200.

На втором этапе с компаниями из шорт-листа проводились конкурентные переговоры, запрашивалась дополнительная информация. В частности, был сформирован детальный вопросник, направленный всем вендорам в конце 2024 года. Также проводились визиты на производственные объекты вендоров и их партнеров.

Третий этап – комплексная оценка. Разработана интегрированная система оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров. Система оценки основана на рекомендациях МАГАТЭ и опыте существующих международных проектов. На основании данной системы проведен анализ предложений всех четырех компаний из шорт-листа. Разработка критериев и оценка проводились совместно с международными экспертами, в частности французской инжиниринговой компанией Assystem.

Четвертый этап – выработка и принятие рекомендаций на соответствующих площадках – это Межведомственная комиссия по развитию атомной отрасли и Энергетический совет при президенте Республики Казахстан, возглавляемый премьер-министром.

На основании рекомендаций данных органов будет проводиться работа по заключению межправительственного соглашения по сотрудничеству в рамках проекта со страной вендора.

Для справки. Вендор – это технологический партнер, который продвигает и поставляет товары под собственным брендом. Вендоры являются ключевым звеном в бизнес-цепочке. Чаще всего основные задачи вендорских компаний – производство, продвижение и распределение своего товара на рынке.

– Какие требования предъявлялись к участникам по безопасности, технологиям и опыту?

– Безопасность – это главный приоритет. Как я говорил ранее, в шорт-лист вошли только 4 компании. Все они предлагают лицензированные референтные технологии с современными реакторами поколения III+, которые обеспечивают высочайший уровень безопасности и надежности.

Нами разработана интегрированная система оценки. В ее основе – рекомендации МАГАТЭ по выбору поставщика реакторной технологии. Определены ключевые критерии, такие как безопасность, технологии, международный опыт, финансовые аспекты, подбор кадров, локализация и др.

Учитывая важность безопасности, согласно рекомендациям МАГАТЭ, основные параметры по безопасности и технологиям – это:

наличие собственной лицензированной технологии легководного реактора под давлением;

сочетание активных и пассивных систем безопасности, что делает станции максимально устойчивыми к внешним и внутренним воздействиям;

референтность данной технологии – важны не только технологии, но и опыт эксплуатации, наличие построенных и действующих блоков внутри страны-владельца и за рубежом;

готовность реализовать проект в соответствии со строгими международными стандартами, включая стандарты МАГАТЭ.

Особое внимание уделяем стандартам МАГАТЭ, которые учитывают уроки Три-Майл-Айленд, Чернобыля и Фукусимы. Эти стандарты направлены на предотвращение ошибок и обеспечение надежной защиты.

В результате современные АЭС рассчитаны даже на сейсмическую активность до 9 баллов, а вероятность аварии не превышает 10⁻⁷ в год. Это подчеркивает, насколько новые технологии надежнее и безопаснее.

Отдельный критерий – международный опыт. Нужно понимать, что за рубежом реализовывать проекты сложнее, чем у себя в стране. Это и развитие, и адаптация местной нормативной и регуляторной среды, использование локальной инфраструктуры и ресурсов.

Более того, учитывая задачи по реализации проекта в форме международного консорциума, важен опыт проектирования и строительства с использованием оборудования от других зарубежных поставщиков.

Уверены, что соответствие будущего вендора всем этим критериям позволит обеспечить Казахстану надежное и безопасное развитие атомной энергетики.

– Какую роль играют экологические и социальные факторы при выборе вендора?

– Экологические и социальные факторы сегодня играют не менее важную роль, чем технические или экономические, при выборе вендора для строительства АЭС в Казахстане.

С экологической точки зрения важно, чтобы технология, предлагаемая вендором, была максимально безопасной и соответствовала как национальным, так и международным стандартам. Общественность и заинтересованные стороны хотят понимать, что станция не принесет вреда окружающей среде: не будет утечек, выбросов, а ее эксплуатация не окажет негативного влияния на экосистему и здоровье местного населения.

Современные станции признаны мировым сообществом экологичными и безопасными. По опыту эксплуатации АЭС мощностью 2400 МВт потери воды на испарение на градирнях составят порядка 63 млн кубических метров, что эквивалентно лишь 0,3% годового природного испарения с поверхности озера Балхаш.

Более того, АЭС практически не выделяет вредных выбросов в атмосферу.

С социальной стороны важно понимать, что проект АЭС – это не просто "привезут и построят", а долгосрочный вклад в развитие региона и в целом страны: создание рабочих мест как на этапе строительства, так и в ходе эксплуатации, подготовка квалифицированных кадров, развитие научного потенциала, инвестиции в инфраструктуру, развитие отечественной промышленности.

– Когда будет принято окончательное решение и кто его утверждает?

– Как я говорил ранее, процедурно рекомендации рассматриваются на Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли и на Энергетическом совете.

В рамках озвученных ранее планов срок принятия решения по выбору вендора – июнь текущего года. Мы двигаемся по графику.

– Как участие международных вендоров может повлиять на развитие отечественной ядерной отрасли?

– Выбор технологического партнера – это не только вопрос строительства, но и основа для долгосрочного развития ядерного кластера Казахстана, с подготовкой собственных специалистов, локализацией производства, экспортным потенциалом и ростом научных компетенций.

При реализации проекта максимально будет задействован научно-исследовательский потенциал флагманов ядерной отрасли Казахстана – Национального ядерного центра и Института ядерной физики.

Более того, перед потенциальным вендором будет поставлена задача по максимизации казахстанского местного содержания. В целях комплексного развития местных производств совместно с правительством и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" будет разработан Национальный план по локализации производства для атомной отрасли. Конечно, ключевым критерием участия отечественных компаний будет соответствие критериям качества и безопасности технологий. При этом у некоторых казахстанских компаний уже имеется опыт участия в проектах строительства АЭС. Например, компания ТОО "KarlsKrona LC AB" является поставщиком насосного оборудования для АЭС "Аккую" в Турции.

Более того, большое количество казахстанских специалистов участвуют в строительстве АЭС в Турции, Египте, Бангладеше.

Таким образом, участие международных вендоров откроет доступ к лучшим мировым практикам, современным технологиям и опыту реализации крупных проектов, что напрямую влияет на формирование устойчивой и компетентной ядерной отрасли страны.