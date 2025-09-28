#АЭС в Казахстане
События

Как будет обеспечиваться безопасность будущей АЭС в Казахстане

АЭС, человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 12:41 Фото: freepik
Безопасность будущей атомной станции в Казахстане будет проверяться не только национальными органами, но и независимыми международными экспертами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

По его словам, Казахстан соблюдает обязательства в рамках международных конвенций по ядерной безопасности и намерен привлечь к проекту экспертов МАГАТЭ. Организация готова провести обзорные миссии, дать экспертные оценки и техническую помощь, а также направить в страну миссию EPREV для анализа системы аварийного реагирования, пишет пресс-служба Агентства 28 сентября 2025 года.

Материал по теме

Где могут построить еще одну АЭС, раскрыл Касым-Жомарт Токаев

Саткалиев подчеркнул, что приоритетом государства остаются безопасность населения и защита окружающей среды. Ввод АЭС в эксплуатацию будет проходить поэтапно, каждый шаг — от загрузки топлива до выхода на номинальную мощность — будет возможен только после положительных испытаний и разрешения регулирующего органа.

Казахстанцы смогут поучаствовать в выборе названия первой отечественной АЭС до 10 октября 2025 года.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
