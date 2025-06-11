Как работает казахстанско-китайское сотрудничество в промышленном производстве труб

По состоянию на середину 2025 года в индустриальной зоне Алматы работает производство мощностью 150 тыс. тонн труб в год. Asia Steel Pipe Corporation (ASPC) выпускает трубы длиной до 12,5 м и диаметром до 1422 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и допусками под стандарты API и ГОСТ.

Запуск нового производства, как и было запланировано, состоялся 21 мая. Как отмечает руководство завода, мероприятие прошло в ранее обозначенные сроки и наглядно продемонстрировало рынку возможности нового производства.

Предприятие построили в партнерстве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Фото: ASPC

Фактический выход на рынок совпал с ростом спроса на трубную продукцию внутри Казахстана и в регионе. Так, по итогам I квартала 2025 года металлургическая отрасль страны показала прирост на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом можно утверждать, что именно этот результат долгосрочного казахстанско-китайского партнерства стал для алматинского трубного завода вторым рождением.

Что интересного происходит в отрасли?

В стране работает 51 индустриальная зона и 14 специальных экономических зон, что создает устойчивую основу для размещения крупных производств.

В 2025 году планируется запуск 110 новых проектов, объединяющих крупные и малые предприятия.

Общая индексная динамика промышленного производства в январе текущего года составила +2,3% к январю 2024-го, включая +3,7% в производственной сфере.

С 2010 по 2016 год реализовано 1028 проектов "Карты индустриализации", включая 80% новых производств, с общими инвестициями в 4,7 трлн тенге и созданием 97 000 рабочих мест.

На начало 2025 года количество индустриальных проектов достигло 609 с общими инвестициями 9,6 трлн тенге, создано 205 000 рабочих мест в период строительства и 179 000 – на период эксплуатации.

По итогам 2024 года прирост в обрабатывающей промышленности составил +5,9%, металлургия – +6,9%, машиностроение – +9,7%, химическая – +7,7%.

Фото: ASPC

Какое место в отрасли займет новое производство?

ASPC – промышленное предприятие полного цикла по производству стальных электросварных труб со спиральным швом. Завод расположен на территории индустриальной зоны Алматы в районе с готовой инженерной инфраструктурой, железнодорожным тупиком.

Предприятие ориентировано на выпуск трубной продукции для нужд магистральных газопроводов, нефтепроводов, теплотрасс и систем водоснабжения. Ключевая особенность – производственный диапазон: трубы диаметром от 355,6 мм до 1422 мм, с толщиной стенки от 6,4 до 25,4 мм и возможностью нанесения наружных и внутренних антикоррозионных покрытий.

Завод, как минимум, нужен в качестве площадки по импортозамещению в отрасли: по оценкам отрасли, в 2023 году объем закупок трубной продукции из-за рубежа достигал 1,5 млрд долларов. Кроме того, ASPC – это платформа для устойчивой промышленной кооперации между Казахстаном и Китаем в производственном секторе.

Фото: ASPC

Все идет по плану

Проект ASPC появился не вчера. Его запуск – результат более чем десятилетнего планомерного движения, в котором участвовали две страны, несколько экономических циклов и одна глобальная пандемия.

Изначально идея создания крупного трубного производства возникла в 2014 году на фоне крепнущего казахстанско-китайского партнерства. Именно тогда было подписано соглашение между казахстанской "Компанией Достар" и корпорацией CNPC. К 2016 году стороны зарегистрировали совместное предприятие и приступили к проектированию.

Однако пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах приостановила реализацию. Завод фактически оказался "законсервирован": иностранные специалисты были вынуждены покинуть страну, цепочки поставок нарушились, часть казахстанского персонала ушла. Тем не менее, в 2024 году ASPC удалось мобилизовать ресурсы, восстановить логистику и возобновить монтажные и пусконаладочные работы.

"В середине 2024-го акционерами было принято решение о выделении дополнительных средств, и осенью того же года они были получены. До этого времени мы поддерживали оборудование в рабочем состоянии, старались удержать людей, которых уже успели обучить в Китае. К сожалению, из-за вынужденного простоя мы не смогли обеспечить должный уровень заработных плат, и часть сотрудников уволилась", – рассказал генеральный директор ASPC Борис Ким.

Фото: ASPC

Ключевой этап – технологическая настройка оборудования – был завершен в первом квартале 2025 года. В отличие от многих инвестиционных инициатив в промышленном секторе, ASPC стал примером реализации проекта с высокой степенью организационной дисциплины.

Непрямой эффект

Ввод в эксплуатацию ASPC помимо, собственно, увеличения промышленных мощностей, обусловливает и новую занятость:

На первом этапе в штат набрано более 100 сотрудников, включая операторов, сварщиков, специалистов лаборатории контроля качества, ИТ-инженеров и логистов.

Средняя заработная плата на производстве – от 450 000 тенге в месяц с учетом премий и бонусной системы.

Предприятие обеспечивает питание, доставку до места работы, спецодежду и страхование для всего персонала.

В течение 2025-2026 годов планируется расширение штата до 250 постоянных рабочих мест.

"Профессионалы знают себе цену, и на рынке труда для них есть масса возможностей работать на себя, а не в найме. Поэтому наша задача – заинтересовать специалистов условиями труда. Уже сегодня мы предлагаем им конкурентную заработную плату (в среднем – более 450 тыс. тенге), которую намерены индексировать в зависимости от экономических реалий, прорабатываем систему бонусов по итогам финансового года. Для любого специалиста главное – стабильность, наличие перспектив и понимание, что его труд будет достойно оценен", – отметил Борис Ким.

Фото: ASPC

Идет формирование внутренней системы наставничества: опытные инженеры и технологи, в том числе с международным опытом, участвуют в обучении молодых специалистов на месте.

Кроме того, ASPC активно сотрудничает с колледжами и техническими вузами Алматы и Алматинской области. Завод формирует прикладные программы стажировок, включая модули по промышленной автоматике (SCADA, MES), металлографии, а также подготовке специалистов по контролю качества.