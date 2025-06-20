Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу прохождения вегетационного периода. Об этом 20 июня 2025 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрена текущая ситуация по стране, а также в южных регионах, на которые приходится 97% доли водопотребления, принимаемые меры в сельском хозяйстве для адаптации структуры посевов к текущим условиям и переходу на менее влагоемкие культуры, внедрение водосберегающих технологий.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, филиалами РГП "Казводхоз" сельхозпроизводителям организована подача воды фермерам. На сегодняшний день заключено 22,5 тыс. договоров, что на 3 тыс. превышает аналогичный показатель прошлого года.

В ходе обсуждения внимание уделено ситуации на реках Шу, Талас и Сырдарье, обеспечению прозрачности в распределении воды. В целях стимулирования водосбережения введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии размер субсидий выше, чем для тех, кто не применяет подобные технологии. Параллельно принимаются меры по борьбе с незаконным водопользованием и предотвращением фактов хищения воды.

Премьер-министр отметил, что обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства требует повышенного внимания.

"Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Перед Министерством водных ресурсов также поставлены задачи по укреплению сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам, усилению контроля за лимитами подачи воды и оперативному реагированию, проведению ремонта сооружений.

Также необходимо обеспечить внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных и отображением дефицитных зон на интерактивных картах.

Правительством принимаются необходимые меры для обеспечения фермеров водой, прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле. Координация возложена на заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева.

Фото: primeminister.kz

18 июня 2025 года стало известно, что в Казахстане утвердили методику расчета удельных норм водопотребления.