Тонкости духовной дипломатии: как собрать за одним столом лидеров мировых религий

Спикер Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в интервью Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину для Qogam News рассказал о том, что остается за кулисами форума.

Только на первый взгляд кажется, что духовных лидеров современности легко пригласить и посадить за один стол для обсуждения глобальных проблем. На деле за каждой из этих встреч, как отмечает Маулен Ашимбаев, стоит огромная работа дипломатических миссий Казахстана за рубежом, Секретариата Съезда и команды единомышленников, которая действует в том числе в условиях непростой геополитической обстановки и усиливающихся международных противоречий.

"Президент Казахстана уделяет большое внимание предстоящему Съезду. И наши зарубежные партнеры это отмечают. Представьте, каково это – в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, которую мы все видим и сопереживаем, собрать за одним столом духовных лидеров, чтобы они смотрели друг другу в глаза и обсуждали темы, связанные с геополитикой и противодействием каким-то проблемам в современном мире. Сложно усадить лидеров иудаизма и исламского мира при тех многовековых противоречиях, которые существуют между ними. В современных условиях эти противоречия приобретают новые проявления. Поэтому съезд – это не просто конференция, на которую достаточно позвонить, направить письмо и дождаться приезда участников. Это результат огромного труда. И сам факт того, что духовные лидеры собираются и обсуждают вопросы мира и диалога, уже является важным шагом с точки зрения стабилизации международной обстановки. Даже если звучат отказы, мы стараемся убеждать, приводить аргументы, и в большинстве случаев нам удается преодолеть подобные настроения и способствовать сближению духовных лидеров", – подчеркнул в интервью руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.