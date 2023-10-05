О чем будут говорить на Секретариате Съезда лидеров мировых религий, рассказал Ашимбаев

11 октября в Астане пройдет заседание Секретариата XXI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Какие вопросы будут поднимать на заседании, а также в чем заключается его значимость, рассказал спикер Сената Парламента – руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что в прошлом году по итогам VII Съезда была принята итоговая Декларация, которая с точки зрения содержательности тезисов и формы является уникальным документом.

"По итогам съезда в соответствии с решением участников форума началась большая работа по продвижению принятой Декларации. На заседании Секретариата мы рассмотрим, как продвигается Декларация VII Съезда, что нужно делать дальше в рамках этой работы. Второй важный момент – Концепция развития съезда на предстоящие 10 лет. Съезд – это как живой организм: важно развиваться, мы не можем на достижениях VII Съезда остановиться. В этой связи с участием представителей всех мировых и традиционных религий подготовлен документ, в котором изложено видение, как мы будем развивать нашу площадку", – сказал Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу "Хабар".

Спикер Палаты отметил, что в соответствии с Концепцией в предстоящей совместной работе с религиозными лидерами акцент будет сделан на принципах инклюзивности, преемственности и толерантности.

"Особое внимание уделяется обеспечению принципа инклюзивности. В рамках съездов планируется проводить форумы молодых религиозных лидеров для того, чтобы обеспечивать преемственность. Например, в общении Папы Римского Франциска и Верховного имама аль-Азхара Ахмеда ат-Тайеба мы видим не просто взаимоотношения, а человеческую дружбу. Эту дружбу надо передавать следующим поколениям, чтобы они также общались, взаимодействовали, способствовали решению глобальных проблем. Планируется проводить ряд исследований, круглых столов в духовных центрах мира и распространять идеологию согласия и толерантности", – поделился Маулен Ашимбаев планами работы.

Вместе с тем руководитель Секретариата Съезда сообщил, что в числе основных задач перед участниками съезда – мировыми духовными лидерами – стоит активное совместное содействие решению глобальных проблем современного мира. В их числе: нищета, экологические проблемы, войны, конфликты, борьба с радикализмом.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2023 – юбилейный. I Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 20 лет назад в Астане.

Диалог между лидерами мировых и традиционных религий, построенный на основе общих интересов и взаимопонимания, откроет широкие перспективы для взаимного сотрудничества и будет способствовать преодолению таких негативных проявлений нашего времени, как насилие, фанатизм, экстремизм и терроризм.