Убийство врача в Актобе: в суде стали известны шокирующие подробности

В Актобе началось главное судебное разбирательство по жуткому убийству 69-летнего врача, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что известный актюбинский врач-нефролог Абай Айсагалиев пропал 23 мая 2025 года. Его искали всем городом: неравнодушные, волонтеры и полицейские. Спустя неделю он был найден мертвым. В убийстве заподозрили 31-летнего местного жителя.

11 сентября в Специализированном суде по уголовным делам начался суд по делу об убийстве врача. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления.

"Обвиняемый в убийстве 31-летний Нурсултан Ш. работал в диализном центре, был хорошо знаком с Абаем Айсагалиевым, знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между ними сложились доверительные отношения до такой степени, что нефролог попросил Нурсултана помочь скачать на планшет банковские мобильные приложения. Таким способом подсудимый получил всю информацию о деньгах будущей жертвы, узнал ПИН-коды и пароли", – пишет издание.

19 мая обвиняемый узнал о том, что врач собирается ехать в Астану, чтобы делать операцию на глаз. А 24 мая мужчина уже вернулся в Актобе, и подсудимый пришел к нему домой в полночь (в ночь на 25 мая). Хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру.

"Дальше случилось самое страшное: подсудимый на кухне ударил Абая Айсагалиева три раза ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. После того, как он умер от полученных ран, подсудимый связал его руки и ноги, надел на голову пакет и поместил тело в морозильную камеру, дверцу крепко обмотал скотчем. После этого он положил в рюкзак убитого его телефон, планшет, ноутбук, банковскую карту и вышел из квартиры. Потом со счета убитого несколько раз снимал деньги, к банкоматам подходил, предварительно надев на себя силиконовую маску", – говорится в статье.

Прокурор также огласил, что 27 мая подсудимый через сайт объявлений нанял грузовое авто и попросил отвезти морозильную камеру в гаражный кооператив №8. Ничего не подозревающим водителю и грузчикам сказал, что в морозильной камере находится мясо. Через время он опять нанял другую грузовую машину и перевез морозильную камеру с трупом в дом.

Со счетов убитого всего он снял больше 5 млн тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб составил 7 млн тенге.

На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое, и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

"В моих действиях никакого корыстного умысла не было, я обеспеченный, самодостаточный человек. Убийство произошло непреднамеренно. Считаю, что мои действия стоит квалифицировать по статье 99 ч.1 УК РК (ему обвинение вменяет статьи ч. 2, п. 8 ст. 99 и ч. 3 ст. 188 УК РК). Прошу провести судебное следствие с участием присяжных заседателей. Также я хотел бы попросить прощения у родных погибшего. Мне искренне жаль, я признаю вину и раскаиваюсь в содеянном", – заявил суду обвиняемый.

На судебном заседании присутствовали журналисты, но подсудимый запретил снимать его лицо. Помимо адвокатов в качестве общественного защитника подсудимого проходит его мать.

В сентябре драка в одном из ночных клубов Астаны закончилась убийством 19-летнего парня.