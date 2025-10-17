Медбрат рассказал суду свою версию убийства врача в Актобе

В Актобе продолжается суд над 34-летним медбратом, которого обвиняют в убийстве 69-летнего нефролога Абая Айсагалиева, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что подсудимый дал показания присяжным и рассказал свою версию убийства врача. Он назвал это трагедией и попросил прощения у родных убитого. Допрашивали его больше двух часов, он дважды просил перерыв, говорил, что плохо себя чувствует, стресс, к нему даже приезжала скорая медицинская помощь, но медики установили, что он может выступить в суде, угрозы его жизни и здоровью нет.

Подсудимый уверял, что у него были хорошие отношения с нефрологом. Абай Айсагалиев периодически уезжал в Астану на лечение и просил своего молодого коллегу присмотреть за квартирой, он боялся, что прорвет батарею и зальет соседей. А когда у него сильно ухудшилось зрение, попросил его перенести все данные с телефона на планшет, чтобы лучше видеть. По его словам, перенести данные не получилось, и он заново скачал на планшет разные приложения, в том числе и банковские, но никакие пароли не вводил. А еще медбрат утверждал, что планировал купить у врача квартиру, которую снимал у него, но сделать это не получилось. Якобы из-за этого и случился конфликт, который привел к убийству.

"Когда он уезжал в Астану, то просил меня присмотреть за квартирой, говорил, труба аварийная, может затопить соседей. Я после работы заходил, сливал воду, течь увеличивалась. 24 мая, когда пришел, не смог открыть ключом дверь и стал уходить. Но дверь открылась, оказалось, что он был дома. Он попросил меня зайти, поставил чайник", – сказал подсудимый.

Что происходило дальше в квартире, рассказывал обвиняемый неохотно. Ссылаясь на то, что все было как в тумане. Он попросил, чтобы его мама покинула на это время зал заседаний, и продолжил давать показания без нее.

"Я сказал Абаю Айсагалиевичу, что надо заняться течью, в ходе разговора он спросил меня, как обстоят дела с покупкой квартиры, и тогда я признался, что мне отказали в ипотеке и я уже купил другое жилье. Он резко отреагировал, отчего я впал в ступор. Он стал обвинять, что я его обманул, воспользовался его добротой, стал переходить на личности – такого никогда с ним не было. Я извинялся, в какой-то момент мы стали толкаться, но драки не было. И так вышло, что он меня толкнул, я ударился головой, у меня потемнело в глазах. Когда прояснилось, увидел, что у него из груди торчит нож. Я не помню, как все это случилось, как наносил эти удары. Я стал отходить назад и упал, он вытащил из груди нож, двинулся в мою строну и упал на колени, стал ползти ко мне. Я из чувства самосохранения стал отбиваться предметом, который мне попался (в деле фигурируют нож и топор)", – поделился медбрат.

По его словам, врач упал и захрипел, медбрат выбежал на лестничную площадку, пытался осознать, что произошло, вернулся в квартиру, увидел кровь. А дальше не помнит.

"Пришел в себя по дороге на работу с рюкзаком Абая Айсагалиевича, идти мне было некуда больше. На работе я открыл рюкзак, нашел там планшет, телефон, потом у меня появился интерес, смогу ли я снять с его счета деньги. У меня была силиконовая маска, я надел ее, в гипермаркете я замешкался, ходил туда-сюда, снял какую-то сумму денег, потом пошел на работу, пытался прийти в себя, был в непонятном состоянии", – отметил обвиняемый.

Обвиняемый не смог ответить на вопрос прокурора, зачем он связал мертвого человека пластиковыми жгутами, положил в морозильник, обмотал дверцу скотчем, перевозил с места на место.

"Я ненамеренно убил, у меня было помутнение, был в неуравновешенном состоянии. Я практически не сплю ночами. Когда вызывал ГАЗель для морозильника, возможно, не понимал, что делал. Деньги, которые я снял с банкомата, я не тратил, сотрудники мне сказали, что изъяли их. То, что нашли ювелирные украшения на работе, я не знаю, откуда они там, при изъятии меня там не было", – ответил подсудимый.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая медбрат пришел к врачу домой, зарезал его, забрал из квартиры рюкзак, планшет, ноутбук и сотовый телефон убитого, позже снял с его банковского счета больше 5 млн тенге. После преступления он вернулся в квартиру, положил тело в морозильную камеру и дважды перевозил ее на нанятой "ГАЗели" сначала в гаражный кооператив, потом в подвал в старой части города.